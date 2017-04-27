السودان (سابع) أسوأ دولة بالعالم في حرية الصحافة

(حريات)

جاء السودان (سابع) أسوأ دولة بالعالم في حرية الصحافة ، حيث احتل المرتبة (174) من (180) دولة ، بحسب ما أوضح تقرير (مراسلون بلا حدود) لعام 2017 ، والصادر أمس 26 أبريل .

ويصدر التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنوياً منذ عام 2002 من منظمة مراسلون بلا حدود. ويقيس حالة حرية الصحافة ، انطلاقاً من تقييم مدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام ونوعية الإطار القانوني وسلامة الصحفيين في 180 بلداً. ويضع الترتيب على أساس استبيان معياري بعشرين لغة مختلفة، وذلك بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى التحليل النوعي يؤخذ في الاعتبار إحصاء لعدد أعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين خلال الفترة المدروسة.

وهذا العام (2017) ، تصدرت النرويج الترتيب ، تليها السويد ، فنلندا ، الدنمارك ، هولندا ، كوستاريكا ، سويسرا ، جامايكا ، بلجيكا وآيسلندا.

وتذيلت القائمة ، دول : كوريا الشمالية ، اريتريا ، تركمانستان ، سوريا ، الصين ، فيتنام ، السودان ، كوبا ، جيبوتي ثم غينيا الإستوائية .

وأوردت المنظمة في تقريرها ان حرية الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي عليه اليوم.

وحول حرية الصحافة في السودان أكد التقرير ان النظام يتخذ سياسة القمع المتواصل للآراء التي لا تتوافق مع سياسته ، منوهاً إلى المصادرة المستمرة للصحف ومنع الكتاب .

(المصدر أدناه):

https://rsf.org/en/ranking_table

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