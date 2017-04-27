أهالي الدباسين يتظاهرون ضد نهب الاراضى

(حريات)

خرج المئات من أهالي الدباسين بالخرطوم في تظاهرة حاشدة إحتجاجاً على تعدى السلطة على ميدان عام في المنطقة وعرضه للبيع .

وإنطلقت التظاهرة الحاشدة من وسط المنطقة إلى ميدان (السهام) الذي تعدت عليه مافيا الأراضي الحكومية ، منددة بسياسة السلطة القائمة على سلب حقوق المواطنين .

ورفع المتظاهرون شعارات : (لا لمافيا وطفيليي الأراضي والميادين) و (اعتصام … اعتصام حتى تحقيق المطالب).

وقال أحد سكان المنطقة لـ (حريات) ( ان مافيا الأراضي تريد بيع المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة ، مؤكداً بانهم سيقاومون بيع الميدان بكل ما يملكون من قوة .

(للمزيد أدناه):

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