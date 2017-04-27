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    • أهالي الدباسين يتظاهرون ضد نهب الاراضى

    April 27, 2017  

    (حريات)

    خرج المئات من أهالي الدباسين بالخرطوم في تظاهرة حاشدة إحتجاجاً على تعدى السلطة على ميدان عام في المنطقة وعرضه للبيع .

    وإنطلقت التظاهرة الحاشدة من وسط المنطقة إلى ميدان (السهام) الذي تعدت عليه مافيا الأراضي الحكومية ، منددة بسياسة السلطة القائمة على سلب حقوق المواطنين .

    ورفع المتظاهرون شعارات : (لا لمافيا وطفيليي الأراضي والميادين) و (اعتصام … اعتصام حتى تحقيق المطالب).

    وقال أحد سكان المنطقة لـ (حريات) ( ان مافيا الأراضي تريد بيع المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة ، مؤكداً بانهم سيقاومون بيع الميدان بكل ما يملكون من قوة .

    (للمزيد أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=221466

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=204848

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=201056

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