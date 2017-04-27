80% من بائعات الشاي يتعرضن للتحرش والمضايقة

( لبنى عبدالله – الجريدة)

كشف الاتحاد التعاوني النسوي للعاملات بالأطعمة والمشروبات بولاية الخرطوم، ان عدد العاملات في بيع الشاي يبلغ 16 الف عاملة منهن ما بين 6-7 الآف بوحدة محلية جبل الأولياء، وشكا الاتحاد من الكشات والمصادرات التي تتعرض لها العاملات بالخرطوم، ووصف مصادرة المعدات بغير القانونية والانسانية، مطالباً العاملات بضرورة التمسك بحقوقهن والتحلي بالوعي، قي وقت كشف عن تعرض 80% من بائعات للتحرش والمضايقات من قبل الزباين.

وأكدت رئيس الاتحاد، عوضية محمود، سعي الاتحاد لعمل دورات تدريبية للعاملات، وشكت من تعامل عناصر المحليات الذين ينفذون الكشات، مطالبة بضرورة تدريبهم حتى يتعاملوا بانسانية مع البائعات وبصورة تحفط لهن كرامتهن لجهة أنهن امهاتهم واخواتهم، وكشفت عن تعرض نسبة كبيرة منهن للاصابات نتيجة الركض أثناء الكشة، وتصل الاصابات لحد فقدان الحياة، كإحدى البائعات التي فقدت حياتها أثناء الكشة، بجانب إصابة العديد منهم بمرض القضروف، وطالبت محمد معتمدي المحليات بمنع الكشات او تقنينها, وأوضحت أن نسبة الشكاوي من التحرشات ليست بالمستوى على أرض الواقع لجهة أن العاملات يتخوفن من النظرة الاجتماعية لهن، وتابعت: ” النسوان ما بشتكو حرصاً على مصدر دخلهن من بيع الشاي”، وطالبت المتعاملين مع بائعات الشاي باحترامهن لجهة أن الظروف هي الحاكمة لهن, وكشفت عن سعيها لتكوين حزب للعاملات، وثقتها في قاعدتها التي قوامها ما بين 14-16 الف عاملة، وأكدت رفضها عروضاً لإقامة منظمة، وأضافت: “لا أريد الجلوس في المكاتب المكيفة والكراسي الوثيرة حتى لا أنسى الجالسات على الأرض وأحيد عن هدفي في خدمتهن”.

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