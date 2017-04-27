عندما يصحو الإتحاد(النااايم)

كمال كرار

فجأة صحا إتحاد الصحفيين(الحكومي)من نومة أهل الكهف،وقال فيما قال رداً على منع مصر دخول صحفيين سودانيين إلى أراضيها(إن ما حصل يعتبر استهدافاً واضحاً للصحافيّين السودانيين بلا استثناء) وتأكيداً لسعي لتحميل صحافيّينا ما حصدته القاهرة من غرس فاشل نتاج تدابيرها ضد السودان،ودعا الإتحاد في بيانه جميع أعضائه إلى التوقف عن السفر إلى مصر، ويعلن عن استعداده لتوفير المساعدة لمنسوبيه في محوري العلاج والسياحة إلى وجهات أخرى تحترم حملة الأقلام، لا إهانتهم وحبسهم وطردهم وتكبيدهم الخسائر المادية والنفسية.

ولكن الإتحاد(النائم)لا يصحو عندما يتعلق الأمر باستهداف الصحفيين السودانيين من جهاز الأمن(السوداني)وليس المصري.

في 25 يوليو 2015 إعتقل جهاز الامن بمطار الخرطوم الكاتبة الصحفية بصحفية (التيار) شمائل النور و الصحفي بصحيفة (الأيام) حسين سعد، و الأستاذ طارق محيسي، عقب وصولهم المطار، قادمين من رحلة عمل خارج البلاد،وظلوا في مكاتب الأمن بالمطار من الساعة الثالثة صباحاً، قبل أن يتم نقلهم بواسطة قوة مسلحة إلى مكاتب الجهاز بالخرطوم بحري، حيث جرى التحقيق معهم لساعات طويلة بشكل منفرد، منما تسبب في إصابة الصحفية/شمايل النور بانخفاض في الدورة الدموية نقلت على إثرها لمستشفى الأمل قبل أن يتم إعادتها إلى مكاتب الأمن مرة أخرى،كما قام أفراد الأمن بتفتيش أمتعتهم وهواتفهم الجواله وصادروا جوازات السفر الخاصة بهم، قبل أن يطلق سراحهم ويطلب منهم العودة إلى مكاتب الأمن لمواصلة التحقيق.ولم تطلع “كلمة واااحدة” عما حدث من الإتحاد المذكور.

ولمئات المرات يصادر جهاز الأمن الصحف بعد طباعتها،ويمنع صحفيين من الكتابة،ويعتقلهم،ويجرجر آخرين للنيابة والمحاكم،والإتحاد “يُصهيِّن” وكأن الأمر لا يعنيه.

وصمت الإتحاد عن ممارسات جهاز الأمن مفهوم وسط القاعدة الصحفية،لكن استعداده لتوفير المساعدة لمنسوبيه في محوري العلاج والسياحة إلى وجهات أخرى تحترم حملة الأقلام،يدخل في باب “المزايدة” وليته أوضح هذه الجهات الأخرى لنرى إن كانت بلادنا من ضمنها،وليته كل عام ينشر تفاصيل الحسابات المالية لنعرف:أين تتجه الأموال العامة،وكيفية تمويل المؤتمرات والورش والسفريات!!

الأجسام المصنوعة عن طريق الأجهزة الرسمية لا تصمد في أجواء الحرية والديمقراطية،والجمعية العمومية التي تنتخب اتحاد الصحفيين،إن نشرت على الملأ لوجدنا أغلبيتها خارج نطاق الصحافة،ونضال الصحفيين من أجل الحريات يتوجه استرداد النقابة،وإلغاء قانون الصحافة،ودعم الدولة لمدخلات الطباعة والنشر،وحرية الحصول على المعلومة وغيرها..وتلك مكتسبات تتحقق يوم أن يسقط نظام القهر والاستبداد،وتسترد الصحافة عافيتها،يومها يعود المتطفلون على الصحافة إلى حجمهم الطبيعي ـ وزن الريشة،وزن الذبابة ـ ولن تكون الأقلام تحت سلطة الدبابة.

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