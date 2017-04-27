إلى الأمام يا دكاترة السودان !!

زهير السراج

* لم استغرب الهجمة الشرسة للسلطات على لجنة اطباء السودان، واعتقال رئيسيها السابق والحالى (حسن كرار ومحمد يسن) بتهمة كيدية وهى (تهديد الامن الصحى للبلاد)، فقط لانهما مارسا حقهما الدستورى فى التجمع السلمى ورئاسة تنظيم سلمى (لجنة أطباء السودان المركزية) التى نجحت فى حشد معظم الاطباء وراءها فى كل المواقف المهنية والنقابية التى اتخذتها منذ تأسيسها قبل أكثر من ثمانية اعوام، ومنها الاضراب الناجح فى عام 2010 ، وإضراب العام الماضى، إحتجاجا على الأوضاع المهنية المزرية للاطباء والاعتداء المستمر عليهم من قبل افراد القوات النظامية والهروب من العقاب، بسبب الحصانة القانونية المجحفة الممنوحة لهم، ولقد أثبتت اللجنة مقدرتها التنظيمية الفائقة والثقة الكبيرة التى تتمتع بها من قاعدة الأطباء العريضة بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم المهنية وأعمارهم، بالإضافة إلى شجاعتها الفائقة وصمودها القوي وعدم تهيبها من السلطة وأجهزتها الشرسة، رغم كل ما تعرض له أعضاؤها الأشاوس من اعتداءات وحشية وتهديدات مباشرة وإغراءات يسيل لها اللعاب، بدون ان يغير ذلك من مواقفهم المشرفة، وإصرارهم على تحقيق أهدافهم النبيلة في العيش الكريم، وتحسين بيئة العمل التى تردت الى أدنى المستويات فى السنوات العشرين الاخيرة؛ بسبب الفساد الحكومي وسياسة الخصخصة التي ضربت العمل الطبي الحكومي في مقتل، وأثرت بشكل كبير على الجماهير الكادحة التى تعتمد عليه اعتمادا كليا فى الحصول على العلاج !!

* هذا النجاح الكبير الذي حققته اللجنة والقاعدة الكبيرة التى تساندها، سواء فى تنظيم الإضرابات الناجحة أو انتزاع المكاسب من بين أنياب ومخالب الحكومة، أخاف السلطات فحشرت الكثير من الاطباء فى المعتقلات فى السنوات الماضية، ومارست الكثير من المضايقات على قيادة اللجنة وعضويتها، خاصة أن قطاعات مهنية أخرى حذت حذو الأطباء وأنشأت تنظيمات وتجمعات سلمية بدلا عن التجمعات النقابية المرتهنة للحكومة، من اجل الحصول على حقوقهم وتحسين اوضاعهم المهنية والمعيشية!!

* كما أن نجاح اللجنة فى تنظيم الاضرابات الناجحة والمثمرة، كسر حاجز الخوف وأثبت أن الإضراب الناجح ليس بالامر الصعب، بل هو سهل جدا إذا سمت الأهداف، وتوحدت الصفوف، واجتمعت الكلمة وراء قيادة تنظيمية واعية وشجاعة، لا تهاب السلطة، مهما كانت درجة شراستها ووحشيتها، من اجل تحقيق المطالب العادلة للجماهير والمجاميع التي تنتمي إليها وتمثلها!!

* فضلا عن ذلك، فلقد تمكنت لجنة الاطباء من تعرية التنظيمات المهنية والنقابية القائمة في البلاد، وأثبتت إنها ليست سوى تجمعات وهمية هلامية لا حول لها ولا قوة ولا دور أمام التجمعات الحقيقية التي تمثل الإرادة الحرة لأعضائها، وأنها مجرد أصنام أو تماثيل عجوة حكومية تحشدها السلطات كلما اشتاقت لسماع هتافات النفاق من بعض المنتفعين أو الخائفين على مواقعهم، وتأكلها عندما تجوع، وبإمكان أية جماعة أو لجنة مهما كانت صغيرة (أو حتى مكونة من شخص واحد) متى ما كانت على حق، وتسعى لتحقيق مطالبها وأهدافها المشروعة بوسائل سلمية مشروعة ــ حسب المواثيق والقوانين العالمية والوطنية ــ أن تفضحها وتكشف هلاميتها وزيف تمثيلها لعضويتها، وعجزها عن تحقيق أي مكاسب لمن تدعي تمثيلهم، وهو ما أثبتته لجنة الأطباء المغوارة إزاء (اتحاد الأطباء) المزيف والتنظيمات النقابية، بدءا من نقابة المنشأة وحتى أعلى الهرم النقابى الذى يسمى (اتحاد عمال السودان)، الذى لم نسمع يوما أنه حقق مكسبا أو منفعاً لأعضائه، أو فعل شيئا ذا فائدة للبلاد، غير تنظيم مسيرات التزلف والنفاق للحكام .!!

* لذلك لم يكن غريبا أن تُستهدف اللجنة بواسطة السلطات وتنظيماتها الزائفة مثل (اتحاد الاطباء)، ويعتقل رئيساها السابق والحالى، وتُوجه لهما تهمة مزيفة لرئاستهما لتنظيم دستورى مشروع هو (لجنة الأطباء المركزية) التى نجحت فى إخافة الحكومة، وبثت الرعب فى قلوب الحاكمين، واثبتت ان العمل الجاد المخلص، وتوحد الصفوف وراء قيادة واعية وشجاعة، يمكن ان يحقق الاهداف السامية، ولو طال الزمن وادلهم الليل، وتحصن الظلم بالقوة والجبروت!!

* لقد أثبتت لجنة الأطباء، أن أطباء السودان وجماهير الشعب السوداني لا يزالون- كما عهدناهم- نموراً شرسةً لا تخشى السلطة، مهما كانت شريرة، في سبيل انتزاع الحقوق المشروعة، ولقد أعطتنا القدوة والأمل في إمكانية السعي الجاد لتحقيق التطلعات والأهداف المشروعة والصمود والنجاح، وهى تستحق منا كل تأييد وتقدير واحترام، وإلى الأمام يا نمور السودان!!

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