لصوص ضد اللمس

الفاتح جبرا

صديقي (سامي) من شباب الدروشاب من إسبوع تلفونو مقفول ، بالصدفة اتصلت بي زول لقيتو معاهو وقال لي تلفوني وتلفونات ناس بيتنا كلها اتسرقت ، لكن دي ما المشكلة يا أستاذ ، المشكلة إنو الحرامي لمن صحو بيهو اخواتو وهم نايمين في الحوش (كان دخل الأوضة) صاحبنا شال عصاية كبيرة شان يقاوم الحرامي ، الحرامي جا طالع شايل التلفونات في كيس ومعاها ساطور ، اللحظة ديك عاوز يهجم على الحرامي أمو كوركت فيهو (ماعافية منك ياولدي إن مشيت عليهو) وأخواتو كانو بيكوركو وهم شايفين زول طول وعرض شايل ساطور قدامن وخامي تلفوناتم ،، صاحبي خلاهو يمرق ويتلب بالكيس قدام عيونن !

ليه طيب لأنو أمو سمعت بي كم قضية بتاعت زول بيكتل حرامي لحظة المقاومة وأعدموهو ، خافت ولدا يكتل الحرامي وتفقد ولدا ، قالت ليهو ياولدي التلفونات بتتعوض بس انت إن كتلتو بيعدموك وانت مابتتعوض ليا !

القصة واضحة زي الشمس ، يجيك حرامي طول وعرض قوي البنية شايل سلاح (طبنجة ، سكين ، ساطور ، حديدة ، مطوة ) أوعك تقاومو بي سلاح لأنك لو كتلتو بيكتلوك ،، قصص عجيبة بنسمعا ومنها القصة الجاية دي :

في اللاماب شاب وزوجتو وأطفالو نايمين في امان الله ، الساعة 3 صباحا شافو ناس بيتلبو بعد قطعوا السلك الشايك وكانوا مجموعة حوالي 7 من دولة جارة شايلين سواطير ، الشاب دخل يدو تحت مخدتو طلع سلاحو المرخص ووقف على حيلو وبقى يقول ليهم أرجعوا وهم ماشين عليهو بسرعة مع الربكة وخوف الزوجة فكا طلقة أصابت واحد منهم وقع ميت الباقين شردوا ، الشرطة قبضت رب الأسرة بجريمة القتل العمد 130 ، القاضي قال ليهو مفروض تعطلو بس يعني ماتصيب مكان حساس ، والقاضي بيقصد إنو الزول دا يدخل دورة (قوات خاصة قناصة ) شان يقدر في ضلام الليل داك يحدد بي دقة وعن بعد كيف يقدر يصيب هدف متحرك (مارينز وكدا) !!!

قصة برضو زيها يا استاذ ، قالو ليك لص في الفتيحاب قاوم سيد البيت وكان عاوز يطعنو سيد البيت قاومو السكين طعنت الحرامي وسببت ليهو قطع لشريان وتلف عصبي وبقى مشلول (حكموا عليهو يعالجو ولو يبيع بيتو)!!!

ودي قصة تااانية يا أستاذ : في حي الهدى شرق النيل تلب حرامي وصحو بيهو ناس البيت ، الراجل كبير الحرامي طقاهو بي سيخة لمن وقع ينزف بناتو صحوا وبقوا يكوركو ، نسيبهم كان معاهم في الجزء التاني من البيت قام طارد الحرامي جوة الحوش وطقاهو بي عصاية للأسف الضربة كانت مميته ، حكموا عليهو بالإعدام وعندو اربعة أطفال اكبرهم عمرو 11 سنة ، بعد مفاوضات مع اهل الحرامي دفعوا دية مغلظة 500 مليون وعفو عنو !!

ياتو قانون بيحمي لص قوي وممكن يشتغل أي شغل حلال يجيك ناطي في بيتك ويفعل مايفعل وهو مسلح تقوم تقاومو وفي النهاية ياتخليهو يهرب أو تدفع ثمن شجاعتك ومقاومتك ، او تدخل دورة قناصة إصابة أهداف متحركة في منطقة مظلمة شان القاضي مايزعل منك ويلقى ليك عذر

هل انا مع قتل اللص ؟! أبدااا لكن اللص لو هدد حياتي وهو زاتو مسلح انا حاتصرف كيف ؟!! وهل من يموت دون ماله شهيد ولا لا ؟! طيب ليه حايكون شهيد أصلا مايخليهو يشيل مالو ويفتح ليهو الباب ومعاها بوسة في راسو ، حرامي طول وعرض وقوة ممكن يستاهل تعاطفنا ؟؟! ياتووو قانون دا ؟؟ منو الغلطان ومنو الظالم ومنو المظلوم !!!!.

بالله يا أستاذ شوف لينا القصة دي !! ,,,, بالمناسبة الرسالة دي وصلتني من (مظفر) وهو

واحد من أولادنا القراء !!

كسرة :

والله يا ولدنا (الحرامي) عندنا للأسف الشديد (معزز مكرم) كان سرق (ملاية) وللا سرق (ولاية) … وفي إنتظار رد أخواننا القانونيين !!

• كسرة ثابتة (قديمة) :

أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو (وووووووووووو)+وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووووووووووو)+(وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووووووووووو) +و+و+و+و+و+و+و

• كسرة ثابتة (جديدة)

أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+(ووووووووووووو) +(وووووووووووو)+و+و+و+(و)+و+(و)+و+و+و+و+و+و+و+و

• كسرة جديدة لنج :

أخبار (أجهزة التصنت عالية الدقة) التي إستخدمت في غش إمتحانات الشهادة السودانية لسنة 2016 يا وزيرة التربية شنو (وووو)+(وووو) +و+و+و+و+و+و

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