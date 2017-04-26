بالصور ، دولة المشروع الحضارى : المرضى فى العراء

(حريات)

نشرت وسائل التواصل الاجتماعى صورا لمرضى الاسهالات الحادة التى يرجح بانها كوليرا وهم فى العراء ! صور أقل ما توصف به انها شوكة فى ضمير كل انسان شريف . (شاهد الصور).

صور تلخص بدقة مضمون دولة المشروع الحضارى – دولة العقوبات الرسالية !!.

وتنتشر الاسهالات الحادة (الكوليرا) حاليا فى ولايات الاقليم الشرقى والنيل الابيض .

وتؤكد منظمة الصحة العالمية ان من اهم اسباب انتشار الكوليرا تدهور صحة البيئة وضعف البنيات الاساسية للرعاية الصحية .

وتشير (حريات) الى ان نظام المؤتمر الوطنى الأكثر جمعاً للجبايات فى تاريخ السودان الحديث قد تخلى عن مسؤولياته الاجتماعية ، ومن بينها اصحاح البيئة ، ويركز الصرف على الأمن والدعاية والرشاوى السياسية والفساد. وأقر وزير البيئة باختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى .( http://www.hurriyatsudan.com/?p=216453).

وتشير (حريات) الى ان اعتمادات الدولة الرسالية للصحة فى عام 2016 ، كانت (572) مليون جنيه ، فيما بلغت اعتمادات القطاع السيادى (3,2) مليار جنيه . وخصصت ميزانية 2017 للصحة ، (555) مليون جنيه ، بينما خصصت للقطاع السيادى (5,1) مليار جنيه . (انظر الجدول المرفق).

وخصصت ميزانية (الدولة الرسالية) للعام 2015 /2016 لكل الصناديق الاجتماعية – الدعم الاجتماعى والرعاية الاجتماعية – (2.7) مليار جنيه ، وللزكاة 2 مليار جنيه ، فيما خصصت لجهاز الأمن (2.7) مليار جنيه ، أى ما يزيد عن ميزانية الزكاة (بما فى ذلك أجور العاملين عليها ونفقات التسيير ) ! واذا اضفنا مصروفات جهاز الأمن للصرف السيادى فان الاجمالى يبلغ (5.23) مليار جنيه بينما جملة مصروفات الصناديق الاجتماعية والزكاة تساوى (4.7) مليار جنيه.

(للمزيد أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=220301

http://www.hurriyatsudan.com/?p=221600

http://www.hurriyatsudan.com/?p=216461

http://www.hurriyatsudan.com/?p=217165

http://www.hurriyatsudan.com/?p=218323

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