بلطجة (قانونية) على المعتقلة / جواهر المبارك

-
أحدث الأعمدة
-
هل كَفر علي الحاج أم أسَلم السودانيون؟! فتحي الضَّو
-
عمالة النظام معزة عبدالقادر علي
-
أثار التعذيب الجسدية والنفسية التي أحدثها جهاز الأمن والمخابرات السوداني وشهادات حية للضحايا من واقع ملفات مركز النديم ( 3 ) هلال زاهر الساداتى
-
المهزلة السودانية التاريخية المنتظرة !! زهير السراج
-
تحلل.! شمائل النور
-
المال العام في الجيب الخاص كمال كرار
-
من قصص الابعاد والحظر: نميري منع دخوله السودان..والبشير تم ارجاعه من السعودية!! بكري الصائغ
-
لا يحاكمون إلا الصغار في قضية شركات الأدوية الوهمية ؟ عثمان محمد حسن
-
-
أحدث المقالات
-
قرارات مؤتمر المائدة المستديرة واتفاقية أديس أبابا: تعقيب على السيد الصادق المهدي ( 3-4) د. سلمان محمد أحمد سلمان
-
مسرح دارفور..كيف تدار حرب الوكالة؟ (2-3) حسين اركو مناوى
-
الشيوعيين والشيوعية الدولية عندما لايفيد البكاء علي اللبن المسكوب محمد فضل علي
-
حول مرافعة سيدة الأعمال على الفيديو !! سيف الدولة حمدناالله
-
التحالف القضائي للحصانة المطلقة والنجاة من العقاب!! أمين محمد إبراهيم
-
مسألة العدالة في القانون الدولي العام حماد وأدي سند الكرتى
-
علاقات اليد السفلي د.هاشم حسين بابكر
-
أنغيًر ما بأنفسنا .. أم نظل على ما نحن عليه ( مكانك سر ).. مصطفى عمر
-
في إنتظار 2020 محاولة للقراءة في ذهن المؤتمر الوطني نبيل أديب عبدالله / المحامي
-
قرارات مؤتمر المائدة المستديرة واتفاقية أديس أبابا: تعقيب على السيد الصادق المهدي ( 2-4 ) د. سلمان محمد أحمد سلمان
-
الإنقاذ الطبع يغلب التطبع زين العابدين صالح عبد الرحمن
-
البشير … اسلاميا ام اسلامويا ؟ عبد المنعم الحيدري
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان
-
(حريات) تعزى الدكتور حيدر ابراهيم فى وفاة والدته
-
عزاء فى والدة طارق الجزولى
-
عزاء فى وفاة والد الصحفى عبد الحميد عوض
-
-
أحدث ما نشر
-
تقرير مهم لمنظمة كفاية الامريكية : دولة السودان العميقة
-
بالصور ، دولة المشروع الحضارى : المرضى فى العراء
-
من التفكيك إلى التأويل .. كتاب جديد لعبد المنعم عجب الفيا
-
أشقاء عمر البشير وشركاؤهم يؤسسون مصنعا فى الشارقة بـ(15) مليون دولار
-
فى الذكرى العاشرة ، (حريات) تنشر نص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
-
أمين محمد إبراهيم : التحالف القضائي للحصانة المطلقة والنجاة من العقاب !!
-
هاشم صالح : إما الإسلام المتصالح مع الحداثة والعصر، وإما الإسلام المعادي لهما
-
آخر مستجدات التنكيل بالاطباء
-
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً : التأمين الصحي وتسليع صحة المواطن(ة)
-
خبراء يوضحون مغزى التعديلات الاخيرة
-
حوار مع يونس قنديل : التطرف والكراهية يضعان العالم على حافة الانتحار التاريخي
-
عرمان يدعو لحملة واسعة تطالب بتمديد العقوبات على النظام
-
مؤسسة دولية مرموقة توثق وجود أسلحة ايرانية ثقيلة لدى القوات الحكومية بالنيل الازرق
-
عبد العزيز بركة ساكن يفوز بجائزة عالمية
-
مزيد من التفاصيل حول انفجار شقة اركويت
-
قصيدة (وجعة قلم) للشاعر / أمين صديق
-
المسئولية التاريخية لراشد الغنوشي تجاه المراجعات المنتظرة من جماعة الإخوان المسلمين ؟
-
مهدي زين : رسالتي للرئيس الخائر الخائن
-
بالأرقام ، (الصليبيون) يصرفون على السودانيين أكثر من الدولة الرسالية
-
الـمـواطـنـون يـحــرقـون مـكـاتـب جــهـاز الأمـن احـتـجـــاجـــاً عـلـى الـتعـذيــب
-
مذبحة أم بادِر: الوقائع والأسباب وكيفية منع المُفظِعات القادمة بين الكبابيش والحَمَر
-
ياسين الحاج صالح : العار والذات
-
هكذا يبيعون أراضيكم !!
-
نازك عوض : واقع المدافعين السودانيين عن حقوق الانسان
-
ما وراء الإقرار بالخسائر فى حرب اليمن !
-
مزيد من الحصانات لشرطة المجرم هاشم عثمان
-
قوات الاحتلال الفاشى تفتح الذخيرة الحية على المواطنين العزل
-
من الجذور الفقهية للارهاب : الأقباط في الخطاب السلفي
-
اريك ريفز : أي تقييم صادق لنظام الخرطوم سيؤكد انه فشل فى تحقيق شروط رفع العقوبات
-
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً : تطورات التمييز الديني ضد معتنقي الديانة المسيحية في السودان
-
انتصار ارادة النوبيين بصوادرة
-
كونفدرالية منظمات المجتمع المدنى : قانون تنظيم العمل الطوعي ، مراجعة نقدية مع توصيات للإصلاح
-
نيتشه والتفكيك والعدمية
-
الشراكة الاوروبية مع النظام السودانى تقنن دولة المليشيات
-
بلطجة (قانونية) على المعتقلة / جواهر المبارك
الزول بعرفو بي اصحابو
الشاب احمد محمد المبارك صديق الشهيد صلاح سنهوري وشقيق المعتقلة جواهر المبارك يوم منع جهاز الامن تأبين الشهيدة سارة عبدالباقي ذهب احمد الى منزل الشهيدة ووقف مخاطبا العم عبدالباقي والد الشهيدة سارة قائلا :
اتيت هنا لاقول لك انا ابنتك سارة فأمرني بما تريد يا ابوي.
……..
الشهيد صلاح سنهوري كان فارسا شجاعا
واصدقائه لن ولم يكونوا اقل جسارة منه احمد نموذجا
اسرة احمد المبارك تعاني هذه الايام بسبب استهداف شقيقته جواهر المبارك وتلفيق التهم لها بكل خسه ووساخة النظام .
احمد الان امام نيابة شارع 51 ومطلوب فزعة الشباب
كتب احمد : سلام يا شباب محتاج لي مساعدة من كل زول بقدر “بخصوص قضية اختي Jojo Mubarak” اختي حالياً ليها اكتر من 5 ساعات داخل نيابة 51 العمارات
عملوا ليها امر قبض بعد الساعة 3 بعدما النيابة قفلت عشان ما تتم الاجراءات و تبيت هنا
وكيل النيابة المختص ما برد على تلفونه وسألنا في بيته قالوا رحل “والله اعلم”
المهم الحركة واضحة في انها حركات الجرجرة البنعرفها كويس دي
المساعدة الدايرها من اي زول بقدر
بس يحضر معاي هنا قدام النيابة شارع 51 من اسه لحدي اختي ما تحرج
اصلاً هم جبانين و لمن الكلام يجيب ليهم جوطة، هم الحيخلوا وكيل النيابة يجينا يتم الاجراءات
ده طلب خاص
والبقدر مشكور والما بقدر معذور
ورقمي زي ما موجود في معلوماتي 0923868122
النشر برضو بساعد
شكراً جزيلاً.
التعليقات( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)
لا تتردد في ترك التعليق...
حملات حريات
توقيعات للمطالبة بتشكيل بعثة تقصي حقائق دولية حول استخدام الاسلحة الكيميائية
دعوة للتوقيع على عريضة لانقاذ حياة الطالب / محمد حسب الله بقارى
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
عريضة لمجلس الأمن الدولى تدعو لتغيير ثابو مبيكى
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
بعد ترحيل (26) سودانياً ، عريضة تطالب النرويج بايقاف تعاونها مع النظام الدكتاتوري في السودان
(حريات) تناشد سلطات المملكة السعودية اطلاق سراح الاستاذ / وليد الحسين
حملة ارفعوا ايديكم عن طلاب دارفور : دعوة لوقف التعذيب والاختفاء القسري والقتل علي الهوية
حملة ارحل .. لا للتمديد لعمر الفساد والاستبداد
حملات سابقة
-
كاريكاتير
فيديو حريات
- تابعوا صفحـــتنا
علي الفيس بوك
الصفحة الرسمية لصحيفة حريات علي الفيس بوك
اخر أخبار السودان
عـلــــــى تويــــــــــتر
Tweets about "#darfur OR #sudan OR #southsudan OR #sudanrevolts"
تابع حريات على
مواقع صديقة
-
أحدث الأعمدة
-
هل كَفر علي الحاج أم أسَلم السودانيون؟! ... فتحي الضَّو
-
عمالة النظام ... معزة عبدالقادر علي
-
أثار التعذيب الجسدية والنفسية التي أحدثها جهاز الأمن والمخابرات السوداني وشهادات حية للضحايا من واقع ملفات مركز النديم ( 3 ) ... هلال زاهر الساداتى
-
المهزلة السودانية التاريخية المنتظرة !! ... زهير السراج
-
تحلل.! ... شمائل النور
-
المال العام في الجيب الخاص ... كمال كرار
-
من قصص الابعاد والحظر: نميري منع دخوله السودان..والبشير تم ارجاعه من السعودية!! ... بكري الصائغ
-
لا يحاكمون إلا الصغار في قضية شركات الأدوية الوهمية ؟ ... عثمان محمد حسن
-
-
أحدث المقالات
-
قرارات مؤتمر المائدة المستديرة واتفاقية أديس أبابا: تعقيب على السيد الصادق المهدي ( 3-4) ... د. سلمان محمد أحمد سلمان
-
مسرح دارفور..كيف تدار حرب الوكالة؟ (2-3) ... حسين اركو مناوى
-
الشيوعيين والشيوعية الدولية عندما لايفيد البكاء علي اللبن المسكوب ... محمد فضل علي
-
حول مرافعة سيدة الأعمال على الفيديو !! ... سيف الدولة حمدناالله
-
التحالف القضائي للحصانة المطلقة والنجاة من العقاب!! ... أمين محمد إبراهيم
-
مسألة العدالة في القانون الدولي العام ... حماد وأدي سند الكرتى
-
علاقات اليد السفلي ... د.هاشم حسين بابكر
-
أنغيًر ما بأنفسنا .. أم نظل على ما نحن عليه ( مكانك سر ).. ... مصطفى عمر
-
في إنتظار 2020 محاولة للقراءة في ذهن المؤتمر الوطني ... نبيل أديب عبدالله / المحامي
-
قرارات مؤتمر المائدة المستديرة واتفاقية أديس أبابا: تعقيب على السيد الصادق المهدي ( 2-4 ) ... د. سلمان محمد أحمد سلمان
-
الإنقاذ الطبع يغلب التطبع ... زين العابدين صالح عبد الرحمن
-
البشير … اسلاميا ام اسلامويا ؟ ... عبد المنعم الحيدري
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان أفراح
-
أحدث ما نشر
-
في إنتظار 2020 محاولة للقراءة في ذهن المؤتمر الوطني
-
النص الكامل لمقال د. النور حمد : تشريح بنية العقل الرعوي
-
قراءة العصيان من خلال عقل السلطة
-
كاريكاتير للفنان عمر دفع الله
-
الهبوط والترقي في فهم الخطاب القرآني
-
الحريم في المجال العام .. سامي عبد العال
-
نوال السعداوي : وتسعد المرأة بعقلها المبدع؟
-
فشلنا في تربية الذكور والاناث
-
دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب
-
ست بعورة
-
حقوق النساء بين الموروث والنص الديني والسيطرة الذكورية
-
الموقف في شمال السودان من تطورات الاوضاع في الجنوب
-
( الفكاهة مابين التنميط والترويح)
-
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
-
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
-
هل يخطط نظام البشير لاستجلاب دواعش الى الخرطوم ؟
-
الرجل الوطواط يفاجيء الإسلام ودارفور
-
رحل الترابي.. وعجلة الهوس الديني ما زالت تدور!!
-
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
-
الأزمة السودانية (الحوار بالتقسيط) !
-
داعشيات … امال قرامى
-
فى الدعوة إلى المراجعات …آمال قرامي
-
التعاطى الاعلامى (الذكورى) مع الارهاب …. امال قرامى
-
عبد الكريم الكابلي قمة من قمم السودان السامقة في الفن
-
(دناءة نافع).. هباء الحوار.. ومضحكاته المريرة..!
-
وانتم أكبر سافوتة فى اذن شعبنا !!
-
السودان ـ موجة اعتقالات في صفوف المعارضة
-
لا حل سوى اسقاطه ، عمر البشير يعلن رفضه لقرار مجلس السلم والأمن الافريقى
-
للحالمين والجراقيس ..لا أحد يستطيع عزل القائد عبدالعزيز الحلو
-
يعني أيه؟
-
كلير كارليسل : الفلسفة لعامّة الناس.. عن القيمة اليومية للفلسفة
-
حكومة البشير الجديدة مجرد بيضة ديك
-