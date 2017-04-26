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    • بلطجة (قانونية) على المعتقلة / جواهر المبارك

    April 26, 2017  

    (سيد الطيب – فيسبوك)

    الزول بعرفو بي اصحابو

    الشاب احمد محمد المبارك صديق الشهيد صلاح سنهوري وشقيق المعتقلة جواهر المبارك يوم منع جهاز الامن تأبين الشهيدة سارة عبدالباقي ذهب احمد الى منزل الشهيدة ووقف مخاطبا العم عبدالباقي والد الشهيدة سارة قائلا :

    اتيت هنا لاقول لك انا ابنتك سارة فأمرني بما تريد يا ابوي.

    ……..

    الشهيد صلاح سنهوري كان فارسا شجاعا

    واصدقائه لن ولم يكونوا اقل جسارة منه احمد نموذجا

    اسرة احمد المبارك تعاني هذه الايام بسبب استهداف شقيقته جواهر المبارك وتلفيق التهم لها بكل خسه ووساخة النظام .

    احمد الان امام نيابة شارع 51 ومطلوب فزعة الشباب

    كتب احمد : سلام يا شباب محتاج لي مساعدة من كل زول بقدر “بخصوص قضية اختي Jojo Mubarak” اختي حالياً ليها اكتر من 5 ساعات داخل نيابة 51 العمارات

    عملوا ليها امر قبض بعد الساعة 3 بعدما النيابة قفلت عشان ما تتم الاجراءات و تبيت هنا

    وكيل النيابة المختص ما برد على تلفونه وسألنا في بيته قالوا رحل “والله اعلم”

    المهم الحركة واضحة في انها حركات الجرجرة البنعرفها كويس دي

    المساعدة الدايرها من اي زول بقدر

    بس يحضر معاي هنا قدام النيابة شارع 51 من اسه لحدي اختي ما تحرج

    اصلاً هم جبانين و لمن الكلام يجيب ليهم جوطة، هم الحيخلوا وكيل النيابة يجينا يتم الاجراءات

    ده طلب خاص

    والبقدر مشكور والما بقدر معذور

    ورقمي زي ما موجود في معلوماتي 0923868122

    النشر برضو بساعد

    شكراً جزيلاً.

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