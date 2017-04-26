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    • مليشيات طلاب المؤتمر الوطنى تعتدى على عبد الحفيظ قسوم وأبوبكر التيجانى

    April 26, 2017  

    (حريات)

    اعتدت مليشيات طلاب المؤتمر الوطنى علي منتدى فكري لطلاب الحزب الجمهورى بكلية الآداب بجامعة النيلين، أمس .

    وادى الاعتداء لإصابة الطالبين : عبد الحفيظ قسوم وأبوبكر التيجانى ، اللذين نقلا لحوادث مستشفى الخرطوم .

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