من التفكيك إلى التأويل .. كتاب جديد لعبد المنعم عجب الفيا

(حريات)

صدر في شهر أبريل الجاري 2017 عن دار نينوى للنشر بسوريا كتاب جديد للباحث والناقد الأدبي، عبد المنعم عجب الفيا، تحت عنوان: (من التفكيك إلى التأويل) وذلك في 314 صفحة من القطع المتوسط.

يذكر أنه كان قد صدر للمؤلف في مارس 2017 كتاب (في نقد التفكيك) في 339 صفحة من القطع المتوسط وذلك عن منشورات الإختلاف بالجزائر بالإشتراك مع منشوات ضفاف بلبنان ودار الأمان بالمغرب.

والجدير بالذكر أن دار نينوى بدمشق كانت قد أصدرت كتابين للمؤلف في سنة 2011 وهما: كتاب (في الأدب السوداني الحديث) وكتاب (تي أس إليوت والأدب العربي).

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