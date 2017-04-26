تحلل.!

شمائل النور

خلال الشهور الأخيرة من فترة رئاسة باراك أوباما كانت الخرطوم غارقة في اتصالات، تفاهمات، وزيارات ماكوكية، بعضها أُعلن، والبعض ظل طي الكتمان.

أقصى نتيجة مذهلة ومرضية لكل هذه التحركات بالنسبة للخرطوم كانت أن يتم رفع جزئي للعقوبات الأمريكية- تحديداً- تلك العقوبات المتعلقة بالعمليات المصرفية، التي لا تزال معلقة رغم قرار فك الحظر.. لكن النتيجة جاءت فوق التوقعات.. واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان، وأبقت على قائمة الإرهاب.

وإن كانت المكاسب سوف تتم بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلا إن رفع العقوبات الاقتصادية يمثل الخطوة الأولى في طريق تطبيع بات أقرب من أي وقت مضى.

بقدر السرعة التي أُنجز فيها قرار رفع العقوبات في الأيام الأخيرة للرئيس السابق باراك أوباما تسارع الخرطوم الزمن لتحقيق مطلوبات محددة، ويبدو أنها مرتبطة بفترة السماح (الستة أشهر)، التي سوف تنقضي قبيل انتهاء شهر يوليو المقبل.

اللافت أن الخطاب الرسمي الأيدولوجي تبدّل خلال الفترة الأخيرة.. بات خفيفاً من حمولة شعاراته تلك، بل بتركيز أكثر، أصبح الخطاب يدعو بشكل واضح إلى الالتفاف حول التوجه الجديد.

وكانت الرسالة الواضحة تلك التي ألقاها نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن مخاطباً لقاءً مغلقاً لطلاب الوطني حينما قال لهم “ما عاوزين جهاد، عاوزين عمل وجهد في مجالكم العلمي”.

على نحو هادئ وردت الأنباء التي تفيد بحل جهاز الأمن الشعبي، الجهاز الذي يُمثل المخيخ بالنسبة للحركة الإسلامية، وقبل أن ينتهي الجدل الكثيف الذي أثاره خبر (التيار) بخصوص حل الجهاز المحاط بسرية شديدة، أُودع البرلمان مشروع تعديل لقانون الدفاع الشعبي لعام 2017م، ثم تناقلت بعض الوكالات مرسوماً مؤقتاً يقضي بتبعية قوات الدفاع الشعبي إلى القوات المسلحة.. ويُفيد أحد مسؤولي الدفاع الشعبي وفقاً لـ (سودان تربيون) أن التعديل سوف يقضي بتحويل الدفاع الشعبي من مؤسسة عسكرية إلى مؤسسة مدنية.

وكانت الخطوة الأبرز قبيل قرار رفع العقوبات، والتي فُهمت بزوايا متعددة، أن قانوناً قضى بتبعية قوات الدعم السريع إلى القوات المسلحة، وتقنين القوات المثيرة للجدل، ليس- بالضرورة- يعني مساواتها مع القوات المسلحة- كما فُهم.

الشهر الماضي أنهى مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا زيارة إلى واشنطن، بعد دعوة من وكالة المخابرات الأمريكية (CIA).. وبدا من الخبر المقتضب الذي تم توزيعه على الصحف أن آفاقا جديدة سوف تنفتح في علاقات البلدين، ثم يُنتظر أن تزور الخرطوم مسؤولة رفيعة من ذات الوكالة.

إن صحت تسميتها بـ (شروط) طلبتها واشنطن من الخرطوم مقابل رفع الحظر كلياً فقد كانت، وها هي الخرطوم تسابق الزمن، وتمضي باتجاه حل وتفكيك الأجهزة الموازية للأجهزة الرسمية، لم يتبق أمام قيادة السودان إلا إعلان رسمي لوفاة الأم.. وإعلان التحلل الكامل.

التيار

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