أشقاء عمر البشير وشركاؤهم يؤسسون مصنعا فى الشارقة بـ(15) مليون دولار

(حريات)

وقعت غادة ساتى عقدا مع سلطات الشارقة لانشاء مصنع لانتاج بدرة الصمغ العربى بقيمة استثمارية تصل الى (15) مليون دولار .

وسيقام المصنع على مساحة 10 آلاف متر مربع ، قابلة للتوسع بمساحة مماثلة فى المنطقة الحرة بالشارقة.

ووقعت غادة ساتى على العقد بوصفها العضو المنتدب لشركة الخليج للصمغ العربى السودانية .

وغادة ساتى واجهة لمن يسمون بـ(عينات) الفساد – تبدأ أسماؤهم الاولى بحرف العين – وهم على حسن البشير وعباس حسن البشير وعبد الله حسن البشير – اشقاء عمر البشير – وعبد العزيز عثمان وعبد الباسط حمزة وعماد الدين حسين .

وتسيطر (عينات) الفساد على أكثر القطاعات حيوية وربحية فى اقتصاد البلاد (الاتصالات ، التمويلات المصرفية ، التعاقدات الحكومية ، استقبال المستثمرين الخليجيين واستخراج مستحقات المقاولين لدى الحكومة ، و خدمات البترول وغيرها . وتمتلك بصورة كاملة أو جزئية عددا كبيرا من الاستثمارات ، مثل (سوداتل ، مجموعة زوايا ، زوايا للمعلومات وتقنية الاتصالات ، زوايا الهندسية ، زوايا للخدمات ، زوايا للصناعات الغذائية، زوايا للخدمات الطبية والبيطرية ، عفراء مول ، روتانا السلام ، مصنع الروابى للالبان والعصائر ، مجمع رهف السكنى ، نهر شاري ، شركة لاري كوم السودانية ، … الخ).

وغنى عن القول ان الصمغ العربى منتج سودانى فريد ، ومن مصلحة البلاد العليا ان تتوطن الصناعات المرتبطة به فى البلاد ، ولكن (مافيا) الفساد التى تريد (التغطية) على استثماراتها ترغب فى (غسيلها) بكونها استثمارا خليجيا ، لتسهيل تصدير منتجات الشركة المرتبطة بالبشير واسرته الى الولايات المتحدة الامريكية دون حرج ، ولتأمين هذه الاستثمارات من ملاحقة الفساد المتوقعة مستقبليا .

(مصدر التقرير أدناه):

http://www.albayan.ae/economy/local-market/2017-04-25-1.2925708

(للمزيد أدناه) :

http://tell-fsad.blogspot.com.eg/

http://www.hurriyatsudan.com/?p=203827

http://www.hurriyatsudan.com/?p=201586

http://www.hurriyatsudan.com/?p=27553

http://www.hurriyatsudan.com/?p=72959

http://www.hurriyatsudan.com/?p=24552

http://www.hurriyatsudan.com/?p=19287

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)