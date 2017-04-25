قيادة الحركة الشعبية فى لقاء مع الخارجية الأمريكية تؤكد دعوتها بضرورة تمديد فترة رفع العقوبات لستة اشهر

(حريات)

وفد قيادي من الحركة الشعبية يلتقي بالآلية الرفيعة وبمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وبوفد أمريكي وأطراف أخرى، وينادي بتأجيل المفاوضات حتى يوليو القادم، ويدعو الآلية للقاء نداء السودان ويؤكد إن حوار الوثبة ونتائجه لا تعني الحركة الشعبية وحلفائها في شئ

وصل وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة الشعبية الي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في يوم الأحد المواقف 23 أبريل 2017م، وضم الوفد الرئيس والأمين العام وعضو المجلس القيادي القومي للحركة ونائب رئيس هيئة الأركان – إدارة اللواء عزت كوكو أنجلو والناطق الرسمي باسم ملف السلام، وأتي الوفد تنفيذاً لقرار المجلس القيادي للحركة الشعبية ولتحقيق الأهداف الآتية:-

1- تأجيل أي جولة للمفاوضات تدعو لها الآلية الرفيعة الحركة الشعبية مع حكومة المؤتمر الوطني حتى يوليو القادم، لتمكين الحركة من معالجة أوضاعها الداخلية ولأن شهر رمضان الكريم على الأبواب وثالثاً فإن الحركة الشعبية تود أن تجد إجابات حول المقترح الأمريكي ومناقشة ما طرحته الحركة من قضايا تهمها ترى أن يأخذها المقترح الأمريكي في الإعتبار.

2- حكومة المؤتمر الوطني تقوم بدعاية مسمومة وفبركات وحملة دبلوماسية بغرض توسيع شقة الخلاف وتعميق تباين وجهات النظر داخل الحركة الشعبية وعزلها وتحميلها نتائج تعنت النظام وعدم رغبته في معالجة القضية الإنسانية والوصول الي اي حل سلمي شامل، وقد تمكن الوفد من عقد لقاءات واسعة مع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بعملية السلام وأوضح لها موقف الحركة ورغبتها في الوصول الي سلام وإنهاء الحرب التي فرضت على شعبنا في المنطقتين ودارفور. ولذا فإن الحركة في الوقت الذي تعالج فيه قضاياها الداخلية يجب أن تلتفت الي علاقاتها مع المجتمعين الإقليمي والدولي وواجباتها تجاه إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل.

وإلتقى الوفد بالأمس بالرئيس ثابو أمبيكي وفريق عمله وحضر الإجتماع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث الإيغاد وممثل الإتحاد الإفريقي بالخرطوم، وإتفقت قيادة الحركة مع الرئيس أمبيكي على تأجيل الدعوة لأي جولة قادمة للمفاوضات حتى يوليو 2017م لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وأكدت الحركة الشعبية إستعدادها للجلوس مع الآلية الرفيعة وقوى نداء السودان في أي زمان ومكان يتم تحديده، وطلبت من الرئيس أمبيكي الإنتظار عن تقديم أي أفكار جديدة وتقرير لمجلس السلم والأمن الإفريقي حتى يلتقي بقوى نداء السودان ويأخذ موقفها في الإعتبار، وقد سلم وفد الحركة رسالة رسمية للرئيس أمبيكي سيتم تبادلها مع حلفائنا.

كما إلتقى الوفد بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فينك هايثوم عشية تقديمه لتقريره لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان، وطالبته الحركة بأن يضع القضايا الإنسانية وإنها الحرب والتحول الديمقراطي وإنتهاكات حقوق الإنسان نصب إهتماماته.

وفي ذات السياق إلتقي وفد الحركة الشعبية بوفد من الخارجية الأمريكية للمرة الأولى منذ لقاء باريس في يناير الماضي، ودار نقاش صريح حول المقترح الأمريكي وحول الأهداف النهائية لعملية السلام وخصوصيات مناطق الحرب والعقوبات الأمريكية على السودان، وطلب الوفد الأمريكي عقد لقاء آخر لمواصلة النقاش، كما طالبت الحركة الشعبية الإدارة الإمريكية بتمديد فترة رفع العقوبات لستة شهور أخرى وربطها بشكل محكم بالقضايا الإنسانية ووقف الحرب ووقف إنتهاكات حقوق الإنسان والحريات والتحول الديمقراطي ووقف التعدي على المسيحيين السودانيين وحقوقهم وإطلاق سراح المعتقلين، وإن قضايا الهجرة والإرهاب والإستقرار الإقليمي لن تخاطب الا بإجراء تحول حقيقي ينهي الحروب ويضع السودان تحت نظام جديد لا يرعى الإرهاب ولا يشرد شعبه .

وسيواصل وفد الحركة الشعبية لقاءاته بأطراف أخرى من ضمنها بعض المسؤولين الإثيوبيين ومجموعة العمل الألماني وآخرين.

تود الحركة الشعبية أن نؤكد بأنها لن تقبل بنتائج حوار الوثبة، وغير معنية بتنفيذه، وستلتزم بالبحث عن معالجة فورية للقضايا الإنسانية، ومن هنا يأتي إعادة فتح النقاش على نحو شفاف وجاد مع الإدارة الأمريكية والذي سيتواصل.

كذلك إن أي حل سياسي جزئي مرفوض ونحن نسعى للحل الشامل ولحوار متكافئ لا علاقة له بنتائج حوار الوثبة ينهي الحرب ويوفر الحريات ويخاطب خصوصيات المنطقتين ودارفور.

نتوجه بالدعوة لكافة قوى المعارضة المدنية والسياسية ولاسيما قوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني بالإتفاق على برنامج مشترك وعلى آلية للتنسيق لتعديل موازين القوى لمصلحة شعبنا، ووضع حد لعربدة النظام.

مبارك أردول

المتحدث بإسم ملف السلام

الحركة الشعبية لتحرير السودان

٢٤ أبريل ٢٠١٧م.

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