كمال الجزولى : ليس فى التعديلات جديد سوى مشروع الدمج مجدداً بين المؤتمرين الوطني والشعبى

(حريات)

فى مواصلة لاستطلاع آراء الخبراء حول التعديلات الدستورية والقانونية الاخيرة , استطلعت (حريات) الاستاذ / كمال الجزولى – القانونى والمدافع البارز عن حقوق الانسان.

وقال كمال الجزولى ( المؤتمر الوطني يقدم من التعديلات إلى البرلمان ما يهمه بوجه خاص، ويؤخر ما لا يهمه. لذا تتخذ إجازة التعديلات شكل تجارة القطاعي. ما يحدث الآن في ما يتعلق بمناقشة وإجازة التعديلات لهو أكبر دليل على أن ما يسمى بحوار الوثبة، وكذلك مخرجاته التي يراد لما يسمى بحكومة الوفاق أن تنفذها ليس سوى مسرحية سيئة الإخراج ستنتهي في أفضل الأحوال إلى محاصصة يلتهم فيها المؤتمر الوطني النصيب الأكبر من كعكة السلطة، في تحالف مع أحزاب كثيرة من حيث الكم، وديكورية من حيث الكيف).

وأضاف (وما يحدث، خصوصاً، داخل لجنة التعديلات، ومن ثم داخل المجلس الوطني، لهو أيضاً أقوى دليل على أن من رفضوا المشاركة في أعمال اللجنة، حين دُعوا إليها، كانوا محقين، إذ استنكفوا مزاعم الإصلاح الدستوري في ظروف اكتظاظ الزنازين بالمعتقلين والسجناء السياسيين، وتمسك النظام بالقوانين المقيدة للحريات. من رفضوا كانوا محقين لأنهم طرحوا جملة شروط تشكل أساس الحوار العادل المفضي إلى التسوية السياسية الشاملة، ورفضوا، بدون ذلك، أي حوار آخر، سواء باسم الوثبة أو خلافه).

وقال ( بالنتيجة التي خلص إليها حوار الإنقاذ مع ظلها، وما تمخضت عنه تعديلاتها الدستورية، فإنها تبعث برسالة إلى الشعب السوداني، وقواه المعارضة، وفحواها إن أردتم بعض السلطة فنحن على استعداد أن نمنحكم إياها، أما في ما عدا ذلك فالحريات ستبقى منتهكة، طالما أن جهاز الأمن سيبقى مسيطراً على كل أوجه النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وطالما أن الصحافة ستبقى مكممة بقيود هذا الجهاز، وطالما أن حق التنظيم لن ينفرج قدر قلامة ظفر عما كان الترابي يسميه حق التوالي) .

وأكد كمال الجزولى ( باختصار، وبلا توحل في لغة المختصين، ليس في ما تمخضت عنه لجنة التعديلات جديد سوى مشروع الدمج مجدداً بين المؤتمرين الوطني والشعبي (لاحظ موافقة الأخير على هذا المشروع دون أن تؤخذ ورقة الترابي وملاحظاته في الاعتبار لا جملة ولا تفصيلاً)، وإلى ذلك محاولة كليهما تذويب ماء السكر لحزب الأمة القومي للالتحاق بهذا الاندماج؛ فإن حدث هذا فخير وبركة، وإن لم يحدث فليس أقل من اجتذاب أي أحزاب أمة (إصلاح وتجديد ـ قيادة جماعية .. الخ) لتحل محله!!!).

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)