الثلاثاء  25  إبريل  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • فى الذكرى العاشرة ، (حريات) تنشر نص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

    April 25, 2017  

    (حريات)

    بمشاركة أكثر من ألف شخص، افتتحت الجمعية العامة الدورة السادسة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية أمس 24 ابريل .

    والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية هو هيئة استشارية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومكلفة بمهمة مناقشة قضايا السكان الأصليين المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان.

    وسيركز موضوع هذا العام على الذكرى السنوية العاشرة لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وهو الصك الدولي الأكثر شمولا بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2007.

    (وبهذه المناسبة تنشر (حريات) نص الاعلان أدناه):

    http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...