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    • توزيع 400 نسخة ورقية من إصدارة الخلاص بالقضارف

    April 25, 2017  

    (جعفر خضر – حريات)

    وزعت مبادرة القضارف للخلاص حوالي 400 نسخة ورقية من العدد الثامن من إصدارة الخلاص بمدينة القضارف أمس .

    واحتوى العدد الذي صدرت نسخته الورقية باللونين الأبيض والأسود على مظلمة إزالة السكن غير المخطط بأحياء القضارف ، والفساد والتلاعب بالأراضي السكنية ، وبيع الحكومة لمساحة مليون فدان بخزان سيتيت وتشريد المزارعين والرعاة ، والتلاعب بانتخابات اتحاد طلاب جامعة القضارف ، وتحكم جهاز الأمن في الخبز ، وعمالة جهاز الأمن للمخابرات الأمريكية ، وتضمن العدد صورة مدير جهاز الأمن ببلدية القضارف المقدم ياسر .

    ودعت المبادرة للعمل على اجتثاث نظام الإنقاذ .

    مرفق النسخة الملونة للعدد.

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