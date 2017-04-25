(حريات) تعزى الدكتور حيدر ابراهيم فى وفاة والدته

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April 25, 2017
تعزى أسرة (حريات) الدكتور / حيدر ابراهيم على فى وفاة والدته .
والتعازى الصادقة موصولة لكافة افراد الأسرة الكريمة .
وانا لله وانا اليه راجعون .
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