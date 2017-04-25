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    • (حريات) تعزى الدكتور حيدر ابراهيم فى وفاة والدته

    April 25, 2017  

    (حريات)

    تعزى أسرة (حريات) الدكتور / حيدر ابراهيم على فى وفاة والدته .

    والتعازى الصادقة موصولة لكافة افراد الأسرة الكريمة .

    وانا لله وانا اليه راجعون .

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