تعزية ومواساة من هيئة محامي دارفور

(حريات)

هيئة محامي دارفور

تعزية ومواساة

في رحيل العالم والناشط البيئي البروفيسور/ معتصم بشير نمر رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة

يقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157

صدق الله العظيم

إثر حادث حركة بطريق محمية الدندر غيب الموت العالم الفذ والناشط في حماية البيئة البروفيسور/ معتصم بشير نمر رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة والذي كرس حياته في خدمه وطنه ومواطنيه خاصة في مجال المعرفة بحماية البيئة ورفع الوعي البيئي ,امتاز الفقيد الراحل بالخلق الفاضل وثراء الثقافة والمعرفة وساهم بصورة فاعلة في حملات حماية البيئة ضد مخاطر التلوث والنفايات وترقية الوعي البيئي ,وبفقده فقدت البلاد عالما من علمائها الافذاذ وناشطا في أهم مجالات حماية الحياة ,نسأل الله تعالي جل شأنه ان يلهم أسرته وأهله والجمعية السودانية لحماية البيئة وعموم معارفه وتلاميذه الصبر وحسن العزاء وإنا لله وإنا اليه راجعون .

هيئة محامي دارفور

23/4/2017.

……………………….

هيئة محامي دارفور

تعزية ومواساة

في وفاة الحاجة المبرورة /نفيسة عبد الله حمزة

والدة ناشر سودانايل

يقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157

صدق الله العظيم

تشاطر هيئة محامي دارفور الأستاذ طارق الجزولي ناشر صحيفة سودانايل الإلكترونية وأسرته الكريمة الأحزان في وفاة المبرورة والدته الحاجة /نفيسة عبد الله سائلين الله الكريم أن يتغمدها برحمته وان يغسلها بالماء البارد والبرد والثلج وان ينقها من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وان ينزلها مع الصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وان يلهم أهلها وأسرتها الكريمة الصغيرة والممتدة وجيرانها ومعارفها الصبر وحسن العزاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا اليه راجعون .

هيئة محامي دارفور

23/4/2017.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)