طارق الجزولى : شكرا لكم أحبتي على تعازيكم ومواساتكم لي في فقدي الجلل

(طارق الجزولي)

شكرا لكم أحبتي على تعازيكم ومواساتكم لي في فقدي الجلل .. رحم الله الوالدة وجعل الجنة مثواها

طارق الجزولى

يقول الله تعالى: ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157

(الحمدلله حمداً يوافي نعمه ويكافيء مزيده)

باسمي ونيابة عن أسرتي الصغيرة وآل الجزولي وآل عبدالله حمزة أتقدم بالشكر الجزيل لكم أحبتي على تعازيكم ومواساتكم لي في فقدي الجلل بوفاة الوالدة (الحاجة نفيسة عبدالله حمزة) فقد كانت لكلماتكم وحروفكم ووقفتكم معي الأثر الكبير في تجاوزي لهذه المحنة وأنا بعيد أكابد مرارة الفقد ومرارة الحرمان من السفر الى السودان لتلقي العزاء، وكما قال الراحل محمد الحسن سالم حميد (أيه الدنيا غير لمة ناس في خير أو ساعة حزن)، شكرا للأهل والأصدقاء بداخل السودان وخارجه ، شكرا لكل من شارك في مراسم الدفن أو حضر لأدء واجب العزاء بمنزل الأسرة بامدرمان.، شكرا قراء وكتاب سودانايل الكرام ، شكرا لكم زملاء المهنة وأخص بالشكر صحف الراكوبة وحريات وسودانيزاونلاين، شكرا لكل من اتصل هاتفيا أو أرسل رسالة عبر الايميل أو وسائل التواصل الاجتماعي ، كما أخص بالشكر السودانيين بمملكة السويد لوقفتهم القوية معي كما أتقدم بالشكر لأفراد الجالية الاريترية والسورية والفلسطينية بالسويد.

شكرا لكم مرة أخرى ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

أسال الله أن يتغمد الوالدة بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

روى الإمام أحمد أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:” هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما ؟ فقال: خصال أربعة: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما.

اللهم ارحم ( أمى) رحمة واسعة وتغمدها برحمتك

– اللهم ارحمها فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك . اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك .

– اللهم انزل نورا من نورك عليها

– اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها

– اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها

– اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة . لا حفرة من حفر النار

– اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها

– اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها . واهلا خيرا من اهلها . وذرية خيرا من ذريتها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة بغير حساب . برحمتك يا ارحم الراحمين

وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ا

طارق الجزولي.

(نقلا عن سودانايل).

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