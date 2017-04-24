الإثنين  24  إبريل  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • كاريكاتير للفنان عمر دفع الله

    April 24, 2017  

    (حريات)

    كاريكاتير للفنان عمر دفع الله

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “كاريكاتير للفنان عمر دفع الله”

    1. Salah Ibrahim في April 24th, 2017 9:25 pm

      تعليق بالعامية (يخسي عليك يا بشير).. فضحتنا الله يفضحك دنيا وآخرة

    لا تتردد في ترك التعليق...