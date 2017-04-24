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    • الصحفى الذى تحدث عن سعى المصريين لتجنيده سبق واطلق على مولودته اسم موزا تيمنا بالشيخة موزا

    April 24, 2017  

    (حريات)

    الصحفى/ عزمى عبد الرازق الذى تحدث عن مساعى المصريين لتجنيده سبق واطلق على مولودته الجديدة اسم موزا تيمنا بالشيخة موزا بنت ناصر !!.

    (المصدر أدناه):

    http://www.alnilin.com/12854298.htm

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “الصحفى الذى تحدث عن سعى المصريين لتجنيده سبق واطلق على مولودته اسم موزا تيمنا بالشيخة موزا”

    1. حسن علي في April 24th, 2017 3:33 pm

      ماذا يفهم من هذا الخبر؟

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