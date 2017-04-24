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بالفيديو ، القاضي الشرعي لجبهة (النصرة) يعتنق المسيحية و يتبرأ من الاسلام
أعلن القاضي الشرعي لجبهة “النصرة” الإرهابية في سوريا حسان أبو حمزة إعتناق المسيحية.
وأظهر فيديو كلمة لحسان في إحدى الكنائس الألمانية وهو يتكلم عن دوره في تأسيس تنظيم “القاعدة” الارهابي في العراق.
وتحدث عن تأسيس تنظيم إرهابي اخر في سوريا، كما تحدث عن طريق وصوله الى ألمانيا و الصعوبات التي واجهته.
وقال حسان أبو حمزة في تصريح لأحد القنوات التلفزية، (انني كفرت بمحمد و رب محمد و بكل ما يفكر و يعتقد). واختار حسان اسم بولس كلقب له في المعمودية.
وشكك الكثير من المسلمين المقيمين في ألمانيا و من الألمان أنفسهم في صدق اعتناق حسان أبو حمزة للمسيحية، حيث انتشرت ظاهرة اعتناق المسيحية بين السوريين الفارين لألمانيا، للحصول على لقب “مرتدّ” في مرحلة أولى يسرّع في حصوله على اللجوء بدعم من جمعيات حقوقية ألمانية، ثم للحصول على الاقامة الدائمة.
(شاهد الفيديوهين) :
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