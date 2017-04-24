لم يُسرق خطاب المحجوب ولكن عميت الأبصار

(مأمون خوجلي)

لم يُسرق خطاب المحجوب ولكن عميت الأبصار

مأمون خوجلي

بمحض الصدفة لفت نظري منشور متداول على صفحات التواصل الاجتماعي إلى مقال سبق وأن نشره الأستاذ/ اسحاق أحمد فضل الله في صحيفة (الانتباهة) بتاريخ الأحد 29 يونيو 2014م ، تحت عنوان: والوحيد الذي لا يعلم هو مصر. حيث قال:

(ففي يوليو ذاته، عام 67 بعد الضربة.. العرب في الأمم المتحدة يتفقون على المحجوب لإلقاء خطاب العرب في الأمم المتحدة. ومصر ترفض. والسفراء العرب يتجاوزون مصر.. وشيء يحدث. وفي ممر من ممرات مبنى الأمم المتحدة أحدهم «مصري» يصطدم بالمحجوب.. ويعتذر في لهوجة. كان الرجل قد «نشل» الخطاب من جيب المحجوب. والمحجوب يصعد المنصة. وعيون مصرية تنظر وهي تتوقع فضيحة تطرب لها.. لكن؟ المحجوب.. ومن الذاكرة.. يلقي خطابه حرفاً.. حرفاً.).

أولاً: يؤسفني أن أقرر أن معظم ما ورد في الكلام أعلاه غير صحيح. وذلك للآتي:

(1) اتفاق العرب على المحجوب ، يرحمه الله ، كان على أن يكون الناطق الرسمي وليس لمجرد القاء الخطاب باسم الدول العربية في الدورة الطارئة الاستثنائية التي انعقدت في يونيو 1967م.

(2) كان اتفاق الوفود العربية بالإجماع ، ولم ترفض أي دولة كانت لا مصر ولا غيرها ، وكان ذلك في يونيو وليس يوليو 1967م.

(3) كان المحجوب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس وفد السودان ، وليس (مندوب السودان في الأمم المتحدة وقتها) كما أضاف بعض نقلة المقال.

(4) القى المحجوب الخطاب في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1530 بتاريخ 21 يونيو 1967م. والخطاب نفسه ليس خطبة إنشائية تُرتجل أو كلمة عاطفية يُعتمد فيها على الذاكرة ، وإنما مرافعة قانونية من الدرجة الأولى اعتمدت على القانون والسوابق والمنطق. واستمر القاء الخطاب 49 دقيقة و20 ثانية وهي مسجلة في محضر الجلسة المذكورة تحت الفقرات من 37 إلى 100، الرابط التالي:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/PV.1530

(5) ترجمت وزارة التربية والتعليم الخطاب المذكور ونشرته في كتاب تصدرته صورة المحجوب وهو يقرأ الخطاب ، الصورة المرفقة. وفي الترجمة مكتوب أن الخطاب ألقي في جلسة يوم 26 ، وهو خطأ مطبعي ، وصحته في جلسة يوم 21 يونيو 1967م.

(6) لدي نسخة من ترجمة الخطاب وتسجيل صوتي له سأرفعهما بمناسبة الذكرى الخمسين إن شاء الله تعالى.

(7) محجوب نفسه كان شخصية محترمة ومقبولاً اقليميا ودوليا وكانت الدول العربية ، ومصر خاصة ، تحتاج إلى محام يتحدث نيابة عنها. وكان التنسيق والتعاون كبيرا بين الوفود العربية خاصة خلال الأسابيع الثلاثة التي استغرقتها تلك الجلسة وما سبقها وما أعقبها. وكان من نتائج ذلك أن تولى المحجوب أمر أنجح مؤتمر قمة عربية ، والذي قال عنه الدكتور منصور خالد في محاضرته عن ذكرياته التي قدمها بوزارة الخارجية قبل عامين: إن مؤتمر القمة المذكور كان نتيجة جهد رجل واحد هو المحجوب ، ولقد نجح المحجوب لأنه رجل فنان.

(8) كانت العلاقات بين أعضاء الدبلوماسية العربية ، وربما لا يزال شيء منها حتى الآن ، تماما مثل العلاقات بين الأطياف السياسية السودانية. تختلف أشد الاختلاف طالما هي داخل السودان ، حتى إذا ما التقوا خارج البلد ذاب الجليد وكانوا على أحسن حال.

(9) إن قصة سرقة الخطاب هذه لا تستقيم على إي جانب قلبتها ، اللهم إلاَ إذا صدق العقل أن الموكل يسرق مذكرة الدفاع من محاميه وهو يوشك أن يقدمها للمحكمة. وحتى إذا قُبل هذا على مستوى معين على مضض ، فإن الإجراءات والمستوى الدبلوماسي الرفيع للوفود وطريقة إعداد الخطابات وتوزيع نسخها وإيداعها في هيئة الأمم المتحدة لا يسمح للخيال أن ينسج منها مثل هذه القصة.

ثانياً: إن اختلاق مثل هذه القصص ضار ولا يفيد شيئا. فإن ثار نقاش أو حوار أو حتى حرب إعلامية مع بعض الذين يسيئون لبلدهم قبل أن يسيئوا لبلدنا ، فإن الرد يكون بالاستناد على الحقائق لا على اصطناع القصص. كم كان يكون جميلاً أن يعرض خطاب المحجوب كمثال لتفاني السودان في دعم الأشقاء بدلا من اظهار أن ما قدم هو شيء مرتجل.

ونحن نضرب هنا مثالا بأننا نقول لمن يخطئ منا أنك مخطئ دون أي دس أو مجاملة. والرجوع للحق فضيلة. وبيدنا لا (بزعيق) عمرو!.

ثالثاً: مما يؤسف له أن الساحة الإعلامية يظهر فيها بين الحين والآخر أشياء تنسب للمحجوب وبعضها ينسب لعبد الله الطيب وثالثة لجماع ورابعة لوفد السودان لمؤتمر باندونق ، يرحم الله الجميع ، غير صحيحة. وكلما عرضت في وسائل التواصل الاجتماعي أحاول أن أصوب ما علق بها ولكنها تعود مرة أخرى. ومثل هذه الأشياء ، والتي قد تكتب بحسن نية ، ضارة لأن المدقق الذي قد يكتشف ذلك ربما بعد عشرات السنين سيستخدمها للطعن حتى في الوقائع الثابتة ، وعليه سنتحمل نحن والأجيال القادمة عبء اثبات حتى البدهيات ، هذا غير تشكيك الشباب في تاريخ بلادهم.

رابعاً: يحز في النفس أن المحجوب الذي يفتخر به جل السودانيين إن لم يكن كلهم ، لم تكرمه أي من الحكومات المتعاقبة على اختلافها. بل لا يوجد شارع أو مدرسة أو مبنى سُمي عليه. لقد عميت الأبصار ، وهذا في تقديري جحود لا يشبهنا ولا يشبه المحجوب.

ومن ثم ، وتكفيراً عن اختلاق قصة سرقة الخطاب ، اقترح أن يتبنى كل من شارك في كتابة القصة أو نشرها أو الإضافة إليها أو حتى تصديقها في تبني حملة قومية لتحمل أحد شوارع الخرطوم الهامة اسم المحجوب ، إحياء ، ولا أقول تخليداً ، لذكراه.

مامون خوجلى .

(منقول).

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