ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وقوائم الانتظار تنهك المرضى

(السوداني)

كشفت إدارة مستشفى الذرة بالخرطوم، عن ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان، وقالت إنها تستقبل (30) حالة إصابة جديدة يومياً، في وقت اشتكى فيه عدد من المرضى بمستشفى الذرة لـ(السوداني) من التأجيل المتواصل لجلسات الإشعاع المقررة عن موعدها المحدد بسبب عدد المرضى الكبير مقارنة بالأجهزة.

وقال المريض ساتي محمود إنه كان من المقرر أن يخضع لجلسة إشعاع منذ مارس الماضي لكن تم تأجيله لأن هنالك مرضى مُسجلين قبله بالقائمة، وأضاف: “عندما جئت مرة أخرى في أبريل تم تأجيله إلى مايو”، و أشار إلى أن “قوائم الانتظار أنهكت المرضى”.

من جانبه قال رئيس قسم الأورام بالمستشفى د.زاهر يس في حديثه لـ(السوداني)، إن قوائم الانتظار بالفعل كانت طويلة “لكن بدأنا نظاماً جديداً، وهو العمل بدوامين صباحي ومسائي لتقليل قائمة الانتظار”، مشيراً إلى أن أجهزة الإشعاع ليس بها نقص، لكن إجراءه يتطلب “تخطيطاً” هو الذي يأخذ وقتاً أطول ويستمر لنحو ساعتين ومن ثم تبدأ الجلسة لذلك في اليوم الواحد قد يجلس (6) مرضى فقط من (20)، ولفت إلى أن الحالات الجديد في اليوم (30) حالة، الشهرية تتراوح بين (750 – 1000) حالة.

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