الإثنين  24  إبريل  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • رحيل الدكتور معتصم نمر

    April 24, 2017  

    (حريات)

    تنعى أسرة (حريات) للشعب السودانى الدكتور معتصم بشير نمر .

    والدكتور معتصم نمر رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة وأحد مؤسسيها كرس نفسه لنشر الوعى البيئى وحماية البيئة فى البلاد ، وتوفى فى حادث حركة فى (يوم الارض) اثناء تأدية مهمة بالجمعية .

    التعازى الصادقة لكافة افراد أسرة الراحل العزيز د. معتصم نمر ، ولزملائه فى الجمعية السودانية لحماية البيئة ، وفى الحزب الشيوعى السودانى ، ولطلابه .

    وانا لله وانا اليه راجعون .

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...