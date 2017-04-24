داعش يعتذر لإسرائيل

(وكالات)

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، عن أن تنظيم “داعش” أطلق النار مرة واحدة بالخطأ فقط باتجاه الجولان ثم اعتذر عن ذلك على الفور.

ونقل موقع القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة عن وزير الأمن السابق موشيه يعلون قوله إن “داعش أطلق النار مرة واحدة باتجاه الجولان واعتذر”.

واعتبر يعالون في تعليقه على حادثة الجولان، ليل الجمعة الماضي، أن “أغلب حالات إطلاق النار كانت تحصل من أراضي تقع تحت سيطرة الجيش السوري”، مشيراً إلى أن “حادثة واحدة حصلت، في الفترة الأخيرة، أطلق فيها داعش النار عن طريق الخطأ وقد اعتذر فوراً”.

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