دعم أوروبي لماكرون عقب تأهله للدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية

(وكالات)

حظي المرشح المستقل إيمانويل ماكرون زعيم حركة “إلى الأمام” الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بدعم دولي في أول ردود الفعل عقب إعلان ترشحه وترشح زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للدور الثاني من السباق الرئاسي.

فقد هنأ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ماكرون مساء الأحد حيث أشاد في تغريدة بـ”النتيجة التي حققها” ماكرون في الدورة الأولى وتمنى له “التوفيق لاحقا” في الدورة الثانية عندما سيتواجه مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ومن جانبه أكد ماكرون عقب إعلان النتائج وأمام مؤيديه أنه سيحمل “صوت الأمل” لفرنسا و”لأوروبا”. وقال وسط هتافات مناصريه “باسمكم سأحمل… صوت الأمل لبلادنا ولأوروبا”، مؤكدا أنه يريد أن يكون “رئيس الوطنيين في مواجهة تهديد القوميين”.

وتصدر إيمانويل ماكرون البالغ من العمر 39 عاما والذي يحدد موقعه بأنه “لا من اليمين ولا من اليسار”، الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد، حاصدا23,86% من الأصوات، فيما حلت زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان (48 عاما) في المرتبة الثانية بحصولها على 21,43% من الأصوات، محققة نتيجة تاريخية لهذا الحزب وصلت إلى سبعة ملايين صوت، بحسب نتائج شبه نهائية.

من جانبه تمنى المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد “حظا سعيدا” للمرشح المستقل إيمانويل ماكرون حيث قال شتيفن سايبرت في تغريدة على موقع “تويتر”، “من الجيد أن إيمانويل ماكرون حقق نجاحا مع موقفه من أجل اتحاد أوروبي قوي واقتصاد اشتراكي. حظا سعيدا في الأسبوعين المقبلين”.

وزير الخارجية الألماني “واثق” من فوز ماكرون

كما أعلن وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال الأحد أنه “واثق” من فوز المرشح المستقل إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا.

وقال الوزير الألماني في رسالة فيديو بثها في تغريدة عبر تويتر من عمان حيث يقوم بزيارة “بالطبع أنا مسرور (…) أنا مسرور بأن يصبح إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المقبل”.

وتابع غابريال الاشتراكي الديموقراطي “أنا واثق بأنه سيكتسح في الدورة الثانية (في السابع من أيار/مايو) اليمين المتطرف والشعبوية اليمينية والمناهضين لأوروبا” في إشارة واضحة إلى مرشحة اليمين لوبان.

ووصف أيضا وزير الاقتصاد الفرنسي السابق ماكرون بأنه “المرشح الفعلي الوحيد المؤيد لأوروبا”، وأكد اقتناعه بأنه سيكون “رئيسا ممتازا”.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يدعم رسميا المرشح الاشتراكي بونوا هامون، إلا أن قادة الحزب الألماني كانوا في الحقيقة يراهنون على فوز ماكرون الأقرب إليهم سياسيا.

حياد أمريكي

أما واشنطن فلم تعبر عن أي موقف رسمي داعم لأحد المرشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، رغم إشادة مرشحة اليمين المتطرف المستمرة بالرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ودعوتها الفرنسيين لاعتماد نموذج ناخبي ترامب الذين “يريدون أن يضعوا مصالحهم الوطنية أولا”.

كما وعدت لوبان بأنها ستكون رئيسة تعتمد سياسة “فرنسا أولا” خلال إطلاقها رسميا حملتها الانتخابية التي تضمنت شعارات عدة أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

واكتفت الولايات المتحدة بدعوة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس فرنسا إلى الاستمرار في عملياتها العسكرية ضد الإرهاب في أفريقيا في ظل رئاستها الجديدة، وذلك خلال زيارة له إلى جيبوتي تزامنت مع الدورة الأولى للانتخابات الفرنسية.

وقال ماتيس للصحافيين في البلد الواقع عند القرن الأفريقي والذي يضم القاعدة الوحيدة الدائمة لواشنطن في القارة الأفريقية، “ليس عندي شك بأن الفرنسيين سوف يستمرون بأخذ قراراتهم الخاصة التي تصب في مصلحتهم، وأن الإرهابيين لن يكونوا سعيدين بهذه القرارات”.

وتابع “هم برهنوا دائما بأنهم يواجهون عندما يحين وقت المواجهة ضد شيء من هذا القبيل”.

وتدعم الولايات المتحدة عملية “بارخان” العسكرية الفرنسية ضد الجهاديين في خمسة بلدان في منطقة الساحل هي موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو.

تبدأ الاثنين معركة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى في 7 أيار/مايو المقبل بين إيمانويل ماكرون المؤيد لأوروبا وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان المعادية للعولمة، مرشحان على طرفي نقيض لا يجمع بينهما سوى تأكيد كل منهما أنه يجسد القطيعة مع “نظام السلطة”.

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