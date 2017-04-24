الأمريكان في ضواحي بورتسودان

كمال كرار

من ضمن الموضوعات التي ناقشها الأمريكان مع قادة الجيوش الأفريقية في اجتماع شتوتغارت بألمانيا قبل(كم يوم)،إنشاء قوة التدخل السريع التي ستحمي مصالح أمريكا في القارة الافريقية.

وبحكم العلاقة الوطيدة التي تربط الآن ما بين الجيش الامريكي ومخابراته،والأجهزة الأمنية والعسكرية في بلادنا،فإن السودان ودول ديكتاتورية أخرى سيكلفون بحراسة المصالح الأمريكية.

والجنرال توماس وولدوسر قائد قوة (الأفريكوم)،سيزور الخرطوم لإبلاغ المعنيين هنا بخطط الولايات المتحدة في هذا الشأن.

ومن ضمن ما سيطلع عليه التجهيزات والمعدات والخطط الموجودة،وسيقترح عليهم تحديث الترسانة الموجودة عن طريق اتفاق عسكري مع واشنطون.

وكما هو الحال مع معظم الدول اللي زي حالتنا فإن الإتفاق سيشمل توريد مروحيات من طراز بلاك هوك،وصواريخ (باك3)،وانظمة انذار مبكر،ورشاشات،ودبابات،وطائرات.

وحالما يوقع السدنة هنا على الصفقة،فإن ثمنها سيأخذه الأمريكان عيناً في شكل امتيازات،وصمغ عربي وأراضي زراعية.

وتوزيع الأراضي الزراعية على الأجانب،يقضي على المحاصيل الغذائية الرئيسية لأن الحرامية ولقبهم المستثمرين لا شأن لهم بالدخن ولا العيش ولا القمح،واهتمامهم بالبرسيم والشمام والبطيخ وربما الموالح والتي يصدرونها ويحصلون على المال بسببها.

ومعناها(طرقة)الكسرة ح تكون بي 10 جنيه،ومديدة الدخن ستصبح في خبر كان،والرغيفة بي 50 جنيه..وسيصبح الآبري من مخلفات الماضي،وقس على ذلك الباكمبا والبليلة.

وفي كل سنة سيقترح الأمريكان المزيد من الأسلحة،بحجة تعزيز القدرات الدفاعية للنظام،وسترسل الوفود لأمريكا بغرض التدريب،ويغرق السودان في فخ الدين الأمريكي.

ومطلوب من بلادنا بعد كدة أن تكون مواقفها السياسية متطابقة مع الموقف الأمريكي،وألا يرفع المندوب السوداني يده للتصويت في الامم المتحدة إلا بعد معرفة موقف الولايات المتحدة.

ويجب ألا تنسى الخارجية السودانية تهنئة الرئيس الأمريكي كل عام بعيد الشكر،والهالووين ويوم العلم.

وفي الزمان الماضي مكث السفاح نميري 40 يوماً يطوف في الولايات الأمريكية،ثم خرج علينا باتفاق التوأمة بين السودان وولاية تينيسي ،وبما أن الانتفاضة لم تلغي قوانين سبتمبر ولا اتفاقات نميري،فيمكن للسدنة والحرامية أن يقلبوا جوانب الإتفاق القديم عسى ولعل أن تنهمر الدولارات .

وللعلم فإن في الولاية المذكورة أكبر استوديهات تسجيل الأغاني الريفية الأمريكية،وبالقليل من الفهلوة يمكن (أمركة)دخلوها وصقيرها حام لتصبح النشيد الوطني الأمريكي ذات يوم.

نذكر السدنة الحالمين بالقاعدة العسكرية الأمريكية في الخرطوم أو بورتسودان بما يحدث في القاعدة الأمريكية باليابان،والتي جلبت استياء اليابانيين بشكل عام وسكان جزيرة أوكيناوا على وجه التحديد من مشاكل التلوث والجرائم والتحرش الجنسي المتعلقة بوجود القوات الأمريكية في المنطقة،ومقتل فتاة عمرها 20 عاماً طعناً على يد أمريكي بعد اغتصابها.

من أولي مهام حكومة ما بعد الانتفاضة إغلاق القواعد الأمريكية في بلادنا وامهال السفير الأمريكي 48 ساعة للمغادرة لأنهم ساندوا ودعموا النظام المعادي للشعب وراهنوا(على الفطيسة)وسمعوا نصيحة الكديسة .

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