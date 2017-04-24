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    • وثيقة مسربة لهيلارى كلينتون : القاعدة فى صفنا

    April 23, 2017  

    (وكالات – حريات)

    كشف موقع ويكيليكس، عن وثائق مسربة من البريد الإلكترونى الخاص بوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلارى كلينتون، وهى عبارة عن  رسالة من موظف مسئول بالبيت الابيض يدعى جيك سوليفان، إلى هيلارى كلينتون، وقت أن كانت وزيرة خارجية الولايات المتحدة، عن الموقف فى سوريا.

    ويقول الموظف فى رسالته بتاريخ 12 فبراير 2012( القاعدة فى صفنا بسوريا).

    (المصدر أدناه):

    https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/23225#efmAGIAHu

     

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