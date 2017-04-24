نقابة أطباء السودان الشرعية : الرفض التام للمساس بأى طبيب والتعدي على حقوقه الدستورية

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

نقابة أطباء السودان الشرعية

بيان هام

الى كل الأطباء الشرفاء داخل وخارج الوطن الحبيب . .

الى جماهير شعبنا الصامدة . . والمقاومة لكل محاولات تركيعها واخضاعها .

تتابعون ما يقوم به النظام هذه الأيام فى المجال الطبى ومحاولاته لهدم وتجفيف ما تبقى من مؤسسات الصحة العامة وتخريب التدريب وتجريده من محتواه وهو لا يستهدف النواب وحدهم . . ولكن استهدافه يشمل العموميين وأطباء الامتياز . . واستهدافه للأطباء لكسر شوكتهم وتدجينهم لتمرير سياساته العرجاء .

أطباء بلادي الشرفاء

جماهير شعبنا الصامدة

نما الى علم نقابتكم استدعاء الدكتور حسن كرار الرئيس السابق للجنة الاطباء المركزية بواسطة جهاز الامن والمخابرات الوطني وترحليه الى نيابة أمن الدولة ، إثر فتح بلاغ ضده من قبل اتحاد الاطباء بتهمة تكوين جسم غير قانوني مما يهدد الامن الصحي القومي .

اننا في نقابة الاطباء الشرعية نؤكد على الآتي ؛

1- رفضنا التام للمساس باي طبيب والتعدي على حقوقه الدستورية بالاعتقال او الاستدعاءات التعسفية او البلاغات الكيدية ، فدستور السودان الانتقالي الذي تحكم به الحكومة وجهاز أمنها لا يتعارض مع حق اي افراد في تنظيم انفسهم باي شكل يرونه . .

المادة من دستور40-12 تقول

0- «1» يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. «2» يضمن هذا الدستور الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وينظم القانون ممارسة هذا الحق وفقا لما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي.

2- مناهضة اتحاد الأطباء (اتحاد عشميق) وتأكيد عدم دستوريته وتمثيله للأطباء فهو يثبت مرارا وتكرارا أنه ليس الا أداة في يد السلطة لقمع الأطباء وملاحقتهم..

3- تدعو نقابة أطباء السودان الشرعية جميع الأطباء للوحدة فهى صمام الامان امام اى محاولات لاضعاف ألاطباء وكسر شوكتهم وتشتيتهم مما يسهل تمرير أجندة أعداء المهنة والإنسانية .

من أجل حقوق دستورية مصانة

من أجل بيئة صحية سليمة

من أجل تدريب جيد

نقابة أطباء السودان الشرعية

21 ابريل 2017.

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