الإثنين  24  إبريل  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • قصيدة للدكتور ياسر زمراوي بمناسبة مرور 27 عاما على ذكري استشهاد علي فضل

    April 23, 2017  

    (فيسبوك)

    بمناسبة مرور 27 عاما على ذكري استشهاد الدكتور علي فضل

    علي يا حقيقة

    الطبيب ياسر زمراوى

    على يااساسي

    في الزمن الخلاسي

    بين ذهبا بيبرق

    بي حسي وحماسي

    بين فرحي البيسرق

    كلماتي وحواسي

    سادي الخانه بانه

    قامتا بحنانا

    من دون استكانه

    تبهر سيره ضاربه

    للناس المحاربه

    ضد الراسمالي

    والوجع البلالي

    في عيون البنيه

    محرومة العلاج

    من ناسا تتطقع

    وبيوتم زجاج

    فتحت المدارك

    وريتني المعارك

    هي التحكم خطاي

    قلت لي الدكاتره

    ما شيتات طويله

    هي الحس الجماعي

    بالناس الجميله

    وكأنك مودع كلماتك نبيله

    طال الليل واظلم

    والفهم المبرجز

    للطب المعكز

    خاص داس الحواس

    والعيان ملكز

    ادفع شان ماتنفع

    أو وجعك اساسي

    واوجاعنا في غيابك

    بتزيد الماسي

    بس الصبح قرب

    والأفراح رواسي

    ياعلي ياحقيقه

    يازول يااساسي.

    كلمات الطبيب ياسر زمراوي

    22 ابريل 2017.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...