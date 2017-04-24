ازمة اليسار السوداني

سامح الشيخ

يعيش اليسار السوداني في ازمة وعدم توازن يجعله يسجل الاهداف الخطأ في مرماه حتى اصبح يجيد تسجيل الاهداف العكسية بطريقة احترافية، كما انه ماهر في اطلاق النيران الصديقة بحيث لا يستطيع اليساري السوداني ان يختلف بود مع زميله او رفيقه، فتجد الغرماء داخل المنظومة الواحد يستعمل كل ما هو متاح من اسلحة مسموح بها او غير ذلك لاقصاء مخالف الرأي داخل المنظومة الواحدة .

اما حال التنظيمات اليسارية السودانية فلا يقل حالا في السؤ ما بين الافراد والاشخاص اليساريين واقصائهم لبعضهم البعض حال الاختلاف وحول هولاء الافراد حركاتهم المسلحة واحزابهم الى ما يشبه القبيلة رغم الحداثة الظاهرة في خطابهم فقد حول التعصب للايدولوجيات اليسارية حول احزابها لقبائل متناحرة وصار كل منهم متعصب ضد رفيقه او زميله ، لذلك اصاب احزاب اليسار وحركاته الثورية الى تنظيمات اميبية من حيث التشظي والانقسامات، وكأنهم لا يعلمون ان الدولة التي تحكم الان هو تحالف اليمين او ما يعرف بالحركة الاسلامية ، وذلك لعدم وجود مساحة للرأي الاخر بداخل تنظيماتهم وعدم تفعيل بند النقد الذاتي الذي تجده مكتوبا في اي نظام اساسي لاي حزب ، وكل من حاول استخدام هذا الحق في تلك الاحزاب اما ان يتعرض للاقصاء او لا تسعه مواعين التنظيم .

اما السؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج لاجابة عميقة وربما دراسة ،هو التشاحن المستفحل والتحرش والمتذايد بين اثنين من احزاب اليسار السوداني وهما البعث العربي الاشتراكي الاصل والحركة الشعبية ،ولماذا لا يوجد بينها حد ادنى للاتفاق ، ما هذا الاسترقاق النفسي الذي ظل يلقي بظلال نتائجها وخيمة على المعارضة الشي الذي يجب ان يتذكره الجميع ان هذه المعارضة من اجل الوطن وليس من اجل انتصار حزب على اخر ولن يستطيع احد مستقبلا ان يفرض ايدلوجيته مجددا ليسيطر على الشعب ، فهذا الشعب هو الذي سيقرر ويختار من يحكم بالدستور الذي توافق عليه ولتبقى ايدلوجيات الاحزاب مرتكزا فكريا يخصها ويخص عضويتها فقط لا يمكن ان تفرض على بقية الاخرين. وعلى الاخرين احترام اي اخر طالما انه لم يتعدى عليك . وفي اعتقادي ان كوادر المنظومتين سواء من الحركة الشعبية او من حزب البعث لهم من المقدرات والكفاءات ما يمكن ان يديروا به حوارا شفافا ينهي صراع الايدلوجيات بينهم بروح رفاقية ثورية

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