البشير … اسلاميا ام اسلامويا ؟
عبد المنعم الحيدري
زادت سعادتي وان اقرأ خبر اضطراب زبانية عمر البشير , بعد ان اطلعوا على مقالة لي تحت عنوان ( السودان في ظل البشير الى اين ؟.) .
ومن بين ما رددوه انني «شيعي حاقد على السنة » , وانا ارفض هذا الاتهام , واقول : ان قضية الكتابة عندي فقط هي في جانب السياسة , ولن اسمح لقلمي ان يذهب الى حد عقيدة الاخرين .
كما انني ااسف لهكذا اتهام , لماذا ؟ لانه لايمكن اختزال ملايين المسلمين بشخص واحد احمق .
وسأثبت لكم ان البشير لا يصلح لقيادة السودان , لانه احمق .
وساقول لكم كيف هو احمق , ولكن قبلها لابد ان نعرف ما تعني كلمة الاحمق ؟.
الاحمق هي صفة تطلق على الانسان الذي تكون تصرفاته غير منسجمة مع العقل والمنطق , وهي ايضا وضع الاشياء في غير محلها , وهي صفة يوصف بها المرء دون الاساءة اليه , مثل ان نقول (زيد طويل او قصير ) , فهي صفة توجه للسلوك وليس للشخصية , وانا ابين هذا كي اثبت لمن يقرأ اني اراعي ادب الكتابة , لذا اقتضي التنويه .
ثم نعود الى عنوان مقالنا , حيث سنبين فيه , هل ان رئيس النظام في السودان هو فعلا اسلاميا , ام انه يوظف الاسلام سياسيا , وبذلك يكون اسلاموي , وليس اسلامي , كما ان هناك اجابات ضمنية للاحمقية التي ذكرناها .
من هو الاسلامي ومن هو الاسلاموي ؟.
الاسلامي هو الذي يسعى الى تطبيق النظرية الاسلامية كما هي دون توظيفها .
والاسلاموي هو الذي يسعى الى توظيف ايديولوجية سياسية معينة في مجتمع معين ضمن اطار اسلامي .
هنا من خلال هذين التعريفين , نستطيع ان نحدد سلوك البشير , ولاشك ان البشير يحمل ايديولوجية سياسية محددة لحزب او حركة انبثق منها , لذلك هو دائما في قراراته يراعي مصالح الحركة او الحزب الذي يدعمه كرئيس للنظام .
كما انه اغفل جوانب عديدة بعد تطبيق الايديولوحية الخاصة بحزبه لغالبية الشعب السوداني , ولان السودان هو جزء من منظومة المجتمع الدولي , فهو حتما سيكون ضمن لعبة العلاقات الدولية , والتي هي لعبة المصالح , وهذه اللعبة قد دخلها البشير ضمن التحالف العربي بحربه ضد اليمن , والتي لا تحقق اي مصلحة للسودان وشعبه , اللهم ربي الا للبشير وحزبه , فهو بهذا يكون قد اعلن اسلامويته الضيقة مبتعدا عن الاسلامية المفتوحة والتي تسعى الى تحقيق مصالح الشعب كل الشعب دون تمييز سياسي .
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