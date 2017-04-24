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    • البشير … اسلاميا ام اسلامويا ؟

    April 23, 2017  

    عبد المنعم الحيدري

    زادت سعادتي وان اقرأ خبر اضطراب زبانية عمر البشير , بعد ان اطلعوا على مقالة لي تحت عنوان ( السودان في ظل البشير الى اين ؟.) .

    ومن بين ما رددوه انني «شيعي حاقد على السنة » , وانا ارفض هذا الاتهام , واقول : ان قضية الكتابة عندي فقط هي في جانب السياسة , ولن اسمح لقلمي ان يذهب الى حد عقيدة الاخرين .

    كما انني ااسف لهكذا اتهام , لماذا ؟ لانه لايمكن اختزال ملايين المسلمين بشخص واحد احمق .

    وسأثبت لكم ان البشير لا يصلح لقيادة السودان , لانه احمق .

    وساقول لكم كيف هو احمق , ولكن قبلها لابد ان نعرف ما تعني كلمة الاحمق ؟.

    الاحمق هي صفة تطلق على الانسان الذي تكون تصرفاته غير منسجمة مع العقل والمنطق , وهي ايضا وضع الاشياء في غير محلها , وهي صفة يوصف بها المرء دون الاساءة اليه , مثل ان نقول (زيد طويل او قصير ) , فهي صفة توجه للسلوك وليس للشخصية , وانا ابين هذا كي اثبت لمن يقرأ اني اراعي ادب الكتابة , لذا اقتضي التنويه .

    ثم نعود الى عنوان مقالنا , حيث سنبين فيه , هل ان رئيس النظام في السودان هو فعلا اسلاميا , ام انه يوظف الاسلام سياسيا , وبذلك يكون اسلاموي , وليس اسلامي , كما ان هناك اجابات ضمنية للاحمقية التي ذكرناها .

    من هو الاسلامي ومن هو الاسلاموي ؟.

    الاسلامي هو الذي يسعى الى تطبيق النظرية الاسلامية كما هي دون توظيفها .

    والاسلاموي هو الذي يسعى الى توظيف ايديولوجية سياسية معينة في مجتمع معين ضمن اطار اسلامي .

    هنا من خلال هذين التعريفين , نستطيع ان نحدد سلوك البشير , ولاشك ان البشير يحمل ايديولوجية سياسية محددة لحزب او حركة انبثق منها , لذلك هو دائما في قراراته يراعي مصالح الحركة او الحزب الذي يدعمه كرئيس للنظام .

    كما انه اغفل جوانب عديدة بعد تطبيق الايديولوحية الخاصة بحزبه لغالبية الشعب السوداني , ولان السودان هو جزء من منظومة المجتمع الدولي , فهو حتما سيكون ضمن لعبة العلاقات الدولية , والتي هي لعبة المصالح , وهذه اللعبة قد دخلها البشير ضمن التحالف العربي بحربه ضد اليمن , والتي لا تحقق اي مصلحة للسودان وشعبه , اللهم ربي الا للبشير وحزبه , فهو بهذا يكون قد اعلن اسلامويته الضيقة مبتعدا عن الاسلامية المفتوحة والتي تسعى الى تحقيق مصالح الشعب كل الشعب دون تمييز سياسي .

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