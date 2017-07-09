عبد العزيز بركة ساكن يفوز بجائزة عالمية

(حريات)

فاز الروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن بجائزة (سين) السويسرية الأدبية للعام 2017 وذلك عن روايته (مسيح دارفور) التي ظهرت ترجمتها في العام 2016 عن دار (زولما) للنشر بباريس.

وسيتم تسليم عبد العزيز بركة ساكن جائزته يوم 29 إبريل الجاري بمعرض جنيف الدولي للكتاب والطباعة.

وتنقل الرواية الأحداث السياسية في إقليم دارفور وتربط بين ماضي الإقليم وحاضره عبر عدة شخصيات رئيسة يسير معها الكاتب ويحكي تاريخها، والذي يشكل بشكل أو باخر التاريخ والواقع والمستقبل.

وعبد العزيز بركة ساكن واحد من أهم الروائيين السودانيين وله عدد من الروايات المتميزة منها (الجنقو مسامير الأرض) التي حازت على جائزة الطيب صالح للرواية، و(امراة من كمبو كديس) و(مخلية الخندريس) و (العاشق-البدوي) و(موسيقي العظام) و (الرجل الخراب) وهي آخر أعماله.

(المصدر أدناه):

https://www.alarab-news.com/celebrities/article230191

(يمكن تحميل رواية مسيح دارفور من الرابط أدناه):

http://barakasakin.blogspot.com.eg/2014/07/blog-post_6805.html

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