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    • عبد العزيز بركة ساكن يفوز بجائزة عالمية

    April 19, 2017  

    (حريات)

     فاز الروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن بجائزة (سين) السويسرية الأدبية للعام 2017 وذلك عن روايته (مسيح دارفور) التي ظهرت ترجمتها في العام 2016 عن دار (زولما) للنشر بباريس.

    وسيتم تسليم عبد العزيز بركة ساكن جائزته يوم 29 إبريل الجاري بمعرض جنيف الدولي للكتاب والطباعة.

    وتنقل الرواية الأحداث السياسية في إقليم دارفور وتربط بين ماضي الإقليم وحاضره عبر عدة شخصيات رئيسة يسير معها الكاتب ويحكي تاريخها، والذي يشكل بشكل أو باخر التاريخ والواقع والمستقبل.

    وعبد العزيز بركة ساكن واحد من أهم الروائيين السودانيين وله عدد من الروايات المتميزة منها (الجنقو مسامير الأرض) التي حازت على جائزة الطيب صالح للرواية، و(امراة من كمبو كديس) و(مخلية الخندريس) و (العاشق-البدوي) و(موسيقي العظام) و (الرجل الخراب) وهي آخر أعماله.

    (المصدر أدناه):

    https://www.alarab-news.com/celebrities/article230191

    (يمكن تحميل رواية مسيح دارفور من الرابط أدناه):

    http://barakasakin.blogspot.com.eg/2014/07/blog-post_6805.html

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    8 تعليق على “عبد العزيز بركة ساكن يفوز بجائزة عالمية”

    1. أيوب آدم في April 19th, 2017 5:14 pm

      الف مبروك وعقبال النوبل انشاءالله.

    2. ككك في April 19th, 2017 7:10 pm

      وطن عملاق تقاصرت أعناق وهمة حكامه
      وكل من يوصفوا بأنهم نخب دينية وطائفية وسياسية وثقافية
      عن الإرتقاء به وبإنسانه إلى سماوات النجوم!!!!

    3. طه جعفر الخليفة في April 19th, 2017 8:18 pm

      الف مبروك، ابداعك يستحق أكبر الجوائز. إلي الأمام ايها الكاتب العظيم

    4. Salah Ibrahim في April 19th, 2017 10:17 pm

      إلى الأمام أيا كاتبنا وأستاذنا الجميل. وكمال الأستاذ أيوب آدم الذي أدلى بتعليق قبلي (ألف مبروك وعقبال الفوز بجائزة نوبل بحول الله).

    5. عبدالمنعم الصديق في April 20th, 2017 1:46 am

      سيفرح لك السودان ، ما عدا ناس التوجه الحضارى للكيزان .

    6. حمدالنيل في April 20th, 2017 7:59 am

      يا له من خبر جميل فوز أديبنا العظيم عبدالعزيز بركة ساكن بالجائزة والتقدير العالمي بينما تحظر وتمنع كتبه من قبل ثقافة الظلم والظلمات في بلاده . مسيح دار فور يا لها من رواية تجسد واقع نخجل من أنفسنا كلما رأينا بعض افرازاته حولنا. وأحلم بمشاهدة الجنقو مسامير الأرض فيلما يحصد جوائز الاوسكار، ان كنا قد عجزنا ان نشعل نبوءة ثورته او حتى ثورة خرائه.
      لك التحية

    7. دومنيك سانتو اتيم في April 21st, 2017 8:42 am

      الف مبروك لاستاذ عبدالعزيز بركة ساكن وامنياتى لك بالمذيد من الابداعات واقبل الكثير من الجوائز بإذن الله

    8. شفت في July 8th, 2017 5:21 pm

      مبروك الكاتب الرايع الذي عكس بتجرد حقيقة ومشاكل الواقع السوداني

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