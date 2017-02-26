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تحطيم مرسم الفنانة التشكيلية ايثار عبد العزيز
الفنانة التشكيلية ايثار عبدالعزيز انهارت ودخلت في نوبة بكاء بعد ان قامت محلية الخرطوم دون اخطار مكتوب بهدم المرسم وتحطيمه وبداخله اعمالها ومجهودها الفني من لوحات ومجسمات.
يا للحرقه
ايثار عبدالعزيز حاصلة على بكلاريوس جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الفنون الجميلة قسم التلوين. شاركت في العديد من المعارض والانشطة خارج السودان وداخله
زوله بتحب عملا جدا عشان كده حولت المكان ده من مكب نفايات لمرسم (عزيز غاليري) بحدائق فندق كورال (هيلتون) سابقا ، بعد أن وقعت اتفاقا مع المحلية في عهد الوالي السابق عبدالرحمن الخضر باعت لوحاتها وشيدت المرسم واستمرت لسنوات تعمل حتى هجم عليها اعداء الفنون وحطموا المرسم بما فيه وتركوها بهذه الحالة لان مستمثر اجنبي سيأخذ هذا المكان ولانه سيدفع للمحلية مالا أكثر يا للعار ويا للجشع ويا للجهل ويا للظلم .
إيثار كانت تقول عن مشاركتها الخارجية باسم السودان أن تمثيل السودان شرف كبير لأي فنان وهو يتطلب الاحساس بالمسؤولية. واليوم تقول من غبنها انها ستهاجر من هذه الارض.
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2 تعليق على “تحطيم مرسم الفنانة التشكيلية ايثار عبد العزيز”
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لا مكان للابداع و الفنون اجمالاً في الدولة التي اغتصب سلطتها الإسلاميون و نهبوا أموالها و حطموا انسانها و اسلموه لمصائر مفجعة.مكانك يا إيثار خارج السودان مكانك معنا في المهجر القسري مكانك في الابتعاد عن الدولة الفاشلة
أما كان من الممكن أن يتم إخطارها بنقل لوحاتها قبل هدم المرسم. آخ يا بلد حكموك المجرمين