تحطيم مرسم الفنانة التشكيلية ايثار عبد العزيز

(اشرف السمانى – فيسبوك)

الفنانة التشكيلية ايثار عبدالعزيز انهارت ودخلت في نوبة بكاء بعد ان قامت محلية الخرطوم دون اخطار مكتوب بهدم المرسم وتحطيمه وبداخله اعمالها ومجهودها الفني من لوحات ومجسمات.

يا للحرقه

ايثار عبدالعزيز حاصلة على بكلاريوس جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الفنون الجميلة قسم التلوين. شاركت في العديد من المعارض والانشطة خارج السودان وداخله

زوله بتحب عملا جدا عشان كده حولت المكان ده من مكب نفايات لمرسم (عزيز غاليري) بحدائق فندق كورال (هيلتون) سابقا ، بعد أن وقعت اتفاقا مع المحلية في عهد الوالي السابق عبدالرحمن الخضر باعت لوحاتها وشيدت المرسم واستمرت لسنوات تعمل حتى هجم عليها اعداء الفنون وحطموا المرسم بما فيه وتركوها بهذه الحالة لان مستمثر اجنبي سيأخذ هذا المكان ولانه سيدفع للمحلية مالا أكثر يا للعار ويا للجشع ويا للجهل ويا للظلم .

إيثار كانت تقول عن مشاركتها الخارجية باسم السودان أن تمثيل السودان شرف كبير لأي فنان وهو يتطلب الاحساس بالمسؤولية. واليوم تقول من غبنها انها ستهاجر من هذه الارض.

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