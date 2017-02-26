بلاغ جنائى ضد مسؤولين حكوميين لتسهيلهم هروب عمر البشير من جنوب افريقيا

(حريات)

تقدم أمس الجمعة رئيس التحالف الديمقراطى بجنوب افريقيا – حزب المعارضة الرئيسية – ببلاغ جنائى فى مواجهة عدد من المسؤولين الحكوميين لتسهليهم هروب عمر البشير من جنوب افريقيا يونيو 2015 .

وتقدم رئيس التحالف مموس ميامانى بالبلاغ امام قسم الشرطة المركزى بكيب تاون فى مواجهة وزيرى الداخلية والتعاون الدولى ومسؤولى الشرطة والنيابة العامة ومسؤولين آخرين .

وكان القاضى الجنوب افريقى هانز فابريسيوس أصدر 14 يونيو 2015 قرارا بحظر مغادرة عمر البشير حتى يتم بحث طلب القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ، وقال القاضى (عند طلب تحقيق بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية ، وتوجد أسس معقولة لاجراء هذا التحقيق ، فان الاعتبارات السياسية والدبلوماسية غير ذات صلة). واستغلت حكومة جنوب افريقيا الطعن الذى قدمته وزارة العدل ، وامهال القاضى لها مدة ساعة ، لتهريب عمر البشير من مطار عسكرى .

و أوضح ميامى ان سلطات جنوب أفريقيا كانت ملزمة بالقبض على عمر البشير، لكنها بدلا عن ذلك ساعدته على الهروب من البلاد. وأكد ان ما حدث يشكل انتهاكا لالتزامات جنوب افريقيا وخيانة للأفارقة الذين فقدوا حياتهم .

وكانت محكمة بريتوريا العليا قضت يوم الاربعاء بان قرار السلطة التنفيذية بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية دون موافقة السلطة التشريعية البرلمان باطل وغير دستورى ، كما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات . وأمر القضاء الرئيس جاكوب زوما واعضاء حكومته بسحب القرار .

(مصدر التقرير أدناه):

http://ewn.co.za/2017/02/25/maimane-lays-criminal-charges-against-govt-departments-over-al-bashir-saga

http://www.vanguardngr.com/2017/02/s-africa-opposition-sues-government-not-arresting-sudan-president/

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