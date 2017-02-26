التنابلة .. والهمبول !!

زهير السراج

* سعدت أيما لتأكيد الرئيس عمر البشير بأن منصب رئيس الوزراء سيكون من نصيب حزب المؤتمر الوطنى، وسأكون أكثر سعادة لو احتفلت الأحزاب التى شاركت فى مؤتمر (الخوار) بهذا التأكيد، فماذا تفعل الأحزاب بمنصب رئيس وزراء لن يكون أكثر من خيال مآتة، ، بل إن خيال المآتة فى رأيى أكثر فائدة من رئيس الوزراء، فهو على الأقل يخيف الطير من الاقتراب من الزرع، أما رئيس الوزراء فلا يهش أو ينهش، ولن يفعل شيئا سوى انتظار التعليمات من الرئيس، وتنفيذها وهو مهدد بالطرد والفصل فى أى وقت، وليس له سلطة حتى لإختيار الوزراء الذين يعملون معه، أو إقالتهم أو لومهم إذا قصروا فى أداء أعمالهم، فكيف يلومهم وهم وزراء رئاسيون يعينهم ويرفدهم ويحاسبهم رئيس الجمهورية وحده بدون أن يشاركه أحد فى ذلك!!

* أفرحوا يا تنابلة الحوار، ولا تهتموا ولا تغتموا، فهى نعمة من نعم الله عليكم ان يعفيكم من الحصول على منصب رئيس وزراء فاقد لكل شئ، حتى الانتصاب وسط الحقول لهش ونش الطيور، كما يفعل خيال المآتة ..!!

* ماذا تريدون أيها السذج مع تعديلات أعطت رئيس الجمهورية كل شئ، فهو السلطة التنفيذية العليا في شؤون الأمن والدفاع والمالية والاستراتيجية العليا للدولة، وهو الذى يعين ويفصل رئيس الوزراء، وهو الذى يعين الوزراء ويفصلهم ويحاسبهم، بل ويعين الأعضاء الجدد في الهيئة التشريعية، وتعيين النائب العام، فضلاً عن سلطاته الدستورية الأخرى المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لعام 2005 ، ومنها تعيين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية، وإعلان الحرب، وإعلان وانهاء حالة الطوارئ ..إلخ (المادة 58 )!!

* والله إن الانسان يستغرب، ما معنى إستحداث منصب رئيس وزراء وتكليفه بمهام أشبه بمهام (السكرتير التنفيذى)، مع كل السلطات التنفيذية المطلقة التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية، لا يشاركه فيها أى أحد حتى ذلك المدعو بـ(البرلمان)، الذى يعين أكثر من ثلثه رئيس الجمهورية، فحسب التعديلات الدستورية الجديدة التى اجيزت مؤخرا، فإن رئيس لجمهورية هو الذي يعين الأعضاء الجدد للهيئة التشريعية والذين قد يصل عددهم الى أكثر من 154 (بالنسبة للمجلسين، الوطنى ومجلس الولايات)، مما يعني أن السلطة التشريعية نفسها صارت عملياً بيد الرئيس، فإذا أضفنا اليها سلطاته الأخرى، فإننا نكون قد صرنا في وضع أشبه بالملكية المطلقة، التي يملك فيها الملك كل شيء، ويقرر كل شيء، ويتحكم في كل شيء، وليس للآخرين سوى السمع والطاعة !!

* يحدث هذا بينما تتجادل وتتصارع أحزاب (الخوار) للحصول على منصب رئيس الوزراء والمشاركة فى الحكومة، والغريب أنها لا تزال تشنف آذاننا بعبارات مضحكة عن وفاق وحوار وتحول ديمقراطي ودولة تتسع للجميع، رغم أنها تعرف أنها مجرد عبارات رنانة، اطلقها المؤتمر الوطنى لخداع السذج والبلهاء وكسب الوقت والاستهلاك السياسي، ويتأكد لها ذلك كل يوم بممارسات وأفعال وأقول المؤتمر الوطنى، وحتى منصب رئيس الوزراء (الهمبول) لا يريد المؤتمر أن يتركه لغيره من الأحزاب على الأقل ليواصل خداعها ويغريها بالاستمرار فى المسرحية السخيفة، وهاهى بدرية سليمان رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، ومن يقف وراءها، يواصلون ممارسة لعبتهم السخيفة للتنصل من اجازة التعديلات الدستورية الخاصة بتقليص سلطات جهاز الأمن، وبسط الحريات، وتمخض الأمر أخيرا عن صراع فقهى حول تشريع يسمح للمرأة الزواج بدون وكيل، وهو مجرد فصل بايخ من المسرحية السخيفة المقصود منها إلهاء الناس عن القضايا الأساسية!!

* وتأتى التصريحات الأخيرة عن عدم ترشح الرئيس لدورة رئاسية جديدة، لتعطى المسرحية دفعة جديدة، وتشغل الناس بأحاديث إنصرافية، وكوميديا إضافية، وسنرى غدا آلاف الذين سيرفضون هذه التصريحات، ويذرفون الدموع ويسيّرون المسيرات المليونية، لإثناء الرئيس عن قراره، بدعوى ضمان سلامة وأمن الوطن، وهم فى حقيقة الأمر يذرفون الدموع خوفا على ضياع مصالحهم والثروات التى اكتسبوها بالسرقة والفساد .. وتستمر المسرحية!!

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