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    • قنابل حارقة على مسجد السلمة في بحري !

    February 24, 2017  

    (حريات)

    ألقى مجهولون يعتقد انهم من السلفيين الحربيين قنابل حارقة على مجمع مسجد وخلاوى الوالدين ، بحي السلمة جنوب بمحلية بحري ، فجر أمس الخميس 23 فبراير.

    وأدى الحريق إلى إشتعال مصلى النساء واحتراق منبر المسجد وحرق عدد كبير من المصاحف .

    وقال أحد سكان المنطقة لـ (حريات) بان مساجد المنطقة تشهد خلافات كبيرة وسط المتشددين الدينيين بفئاتهم المختلفة ، مرجحاً بان وراء الحريق سلفيين حربيين يسعون للسيطرة على مساجد المنطقة.

    وقال الشيخ محمد سلمة ، الامين العام السابق للجنة المجمع ، في تصريح  لـصحيفة (الجريدة) ، انهم دونوا بلاغاً بالرقم 9/44 ضد مجهول بقسم شرطة الدروشاب، وطالب بتسريع التحقيق لكشف سبب الحريق وما اذا كان قد تم بفعل فاعل.

    وسبق وأحرق متشددون يتبعون للسلفية الحربية مساجد وأضرحة لشيوخ الطرق الصوفية بالعاصمة وبعض مدن الولايات.

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “قنابل حارقة على مسجد السلمة في بحري !”

    1. Mohamed Ahmed Mustafa في February 24th, 2017 3:17 pm

      Nowadays those people are thinking only about themselves and nothing else

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