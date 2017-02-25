تأكيد نقل قوات الدعم السريع عبر مطار نيالا إلى اليمن

(حريات)

أكد قيادي بمجلس الصحوة الثوري ، الذي يرأسه موسى هلال ، بان حكومة المؤتمر الوطني قامت بنقل قوات من الدعم السريع عبر مطار نيالا للمشاركة في حرب اليمن.

وقال هارون مديخير ، قيادي بالمجلس ومقرب لموسى هلال ، في تصريح لـ (راديو عافية دارفور) ، ان مطار نيالا شهد مؤخرا حركة مكثفة لنقل قوات من (الدعم السريع) للمشاركة في حرب اليمن.

واتهم هارون حكومة المؤتمنر الوطني الزج بابناء الرزيقات في حروبها الخارجية.

وسبق ونشرت (حريات) نقلاً عن مصدر ، بان الآلاف من قوات (الدعم السريع) تم نقلهم من مطار نيالا على مدى ثلاث أيام إلى مطارات المدن السعودية المتاخمة للحدود اليمنية وبعض مطارات اليمن للمشاركة بحرب اليمن.

كما سبق وربطت مصادر يمنية واماراتية بين زيارة رئيس اركان الجيش الاماراتى للخرطوم الاسبوع الماضى وبين صفقة مع نظام عمر البشير تقضى باستئجار جنود سودانيين مقابل ألفى دولار على الرأس الواحد .

وتقضى الصفقة باحلال القوات السودانية محل القوات الاماراتية فى حرب اليمن . ويدخل ضمن الاتفاق توسط الامارات لعمر البشير عند الادارة الامريكية الجديدة فيما يتعلق بكونه مطلوباً لدى العدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية .

(للمزيد اقرأ)

http://www.hurriyatsudan.com/?p=218222

http://www.hurriyatsudan.com/?p=218714

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)