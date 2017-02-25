معـلـومـــات مـهمـــة وطـازجــة مـهـــداة لـدولـــة الامـارات !!
فى آخر تجليات السياسة المزدوجة التى يدمنها النظام الحاكم فى السودان ، وفيما ينقل عمر البشير الآلاف من قوات الدعم السريع لحرب اليمن ويتبادل الابتسامات مع مسؤولى الامارات ، استقبل مسؤولون حكوميون سودانيون فى ذات الوقت وفدا من جماعة الاخوان المسلمين الكويتية – أعدى أعداء السلطات الاماراتية !
وكشف مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) ان ضحوى الشيتان ود.عبد الله سعد العويمرى – مندوبى المهندس مبارك الدويلة – زارا السودان ، أول أمس 21 فبراير ، وظهرا فى استراحة وزير الدولة بالثروة الحيوانية مبروك مبارك سليم بمزرعته الخاصة بالخرطوم (شاهد الصورة) .
وأضاف المصدر ان غطاء زيارة وفد الاخوان المسلمين ، رابطة (عبس العالمية) ، وهى جمعية مسجلة بالكويت كمنظمة مجتمع مدنى ، وتعمل فى الظاهر للاهتمام بالثقافة العربية وشؤون القبيلة ، ولكن يرأسها مبارك الدويلة – مؤسس الحركة الدستورية الاسلامية – الجناح الكويتى لحركة الاخوان المسلمين – ، ويستغلها الدويلة لجمع وتوزيع التبرعات لصالح جماعة الاخوان المسلمين فى المنطقة .
وسبق وتحدث مبارك الدويلة فى احدى البرامج التلفزيونية موجهاً اتهامات حادة للشيخ محمد بن زايد ، مما أدى الى الحكم عليه غيابيا بواسطة المحكمة الاتحادية العليا بالامارات ديسمبر 2014 بالسجن لمدة (5) سنوات بتهم اذاعة الاخبار الكاذبة ، واستغلال الدين فى الترويج لافكار تثير الفتنة وتضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى فى الامارات .
وعلق المحلل السياسى لـ(حريات) بان الاسلام السياسى يتأسس على كذبة اصلية : كذبة ان منظوراته الدنيوية تعبر عن الدين ، وتتدحرج هذه الكذبة ككرة الثلج لتكبر مع الايام ، ولهذا فان أهم سمة من سمات ممارسته السياسية الكذب . وبدأت جماعة الاسلام السياسى السودانية سلطتها بكذبة ، ومن حينها تكذب بمثلما تتنفس . وأضاف ان (نفاقية) السياسة الخارجية للنظام السودانى انما تنبع من هذا الادمان للكذب ، وهكذا كان يتعاون مع نظام مبارك فى حين يخطط لاغتياله ! ويتلقى المساعدات من القذافى ويدعم معارضيه ! ويتعاون مع الموساد وحزب الله ومع القاعدة والمخابرات الامريكية فى ذات الآن ! كما ينافق الروس وفى ذات الوقت يرسل التبرعات والاسلحة للشيشان ! ويوفر الادعاء بوجود تيارات متعددة تمرير نفاقية النظام على كل الاطراف لاطول فترة ممكنة .
وأضاف المحلل السياسى ان الامارات بعد ان تضر الشعب السودانى بدعمها النظام الاجرامى الدموى ستكتشف لاحقا انه لا يمكن تنظيف ماعون القطران ، كما لا يمكن تقويم الذيل المعوج .
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2 تعليق على “معـلـومـــات مـهمـــة وطـازجــة مـهـــداة لـدولـــة الامـارات !!”
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والله ديل وصفهم الله بانهم اشد كفرا ونفاقا
الشيئ الوحيد للسودانيين هو رفض حكم العسكر فى فعاليات سلمية مستمرة على طول العام ..
قوات الدعم مرتزقة يحاربون لاجل المال
Very good topic and very good expressions it suited the situation