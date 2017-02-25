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    • كاريكاتير للفنان عمر دفع الله

    February 23, 2017  

    (حريات)

    كاريكاتير للفنان عمر دفع الله

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “كاريكاتير للفنان عمر دفع الله”

    1. عبدالمنعم الصديق في February 24th, 2017 2:52 am

      حليل جيش الوطن الكان بسد الفرقه / باعوه المجارمه عملوه جيش مرتزقه / والعائد فى جيوبهم ما بضوقو منو المرقه / أما البلد مفتوحه لا سيوف حما لا درقه .

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