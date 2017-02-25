قيادى اخوانى : إخوان مصر مصابون بفيروس ويجب عزلهم فى الحجر الصحى

(اليوم السابع)

دعا القيادى الإخوانى عطية الويشى، إلى عزل “إخوان مصر”، عن التنظيم الدولى للجماعة، لمنع ما أسماه نقل عدوى فيروس إخوان مصر إلى التنظيم الدولى، مؤكدا أن إخوان مصر يمرون بأزمة كبيرة تتمثل فى عدم ثقتهم فى بعضهم البعض.

وقال عطية الويشى القيادى الإخوانى ، فى مقال له نشر بأحد المواقع الموالية للإخوان ( هذه مشكلة مصرية داخلية، وليس لأحدٍ من إخوان الأقطار الأخرى أيَّةُ مصلحة للانغماس فيها والتأثُّم بالانحياز لأحَدٍ من أطرافها، وحتى يتمكن بقية الإخوان فى العالم من تقديم المشورة فهم بمنأى عن خطر الإصابة بفيروس تلك الانقسامات المميتة!).

وأضاف ( الإخوان على أعتاب أزمة ثقةٍ كبيرة ستنتشر كالوباء! وهذه الأزمة الإخوانية المصرية الحالية لا يجوز بحقها إلا العزل أو الحجر الصحى، حتى لا تتسرب تداعياتها إلى بقية الإخوان في العالم” مشيرا إلى أن هناك شخصيات مجهولة ظهرت داخل الإخوان فى صفوف القيادات، وهؤلاء أصبحوا عبئا على الجماعة لأن قواعد الجماعة لا يعرفونهم).

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)