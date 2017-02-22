نقل الآلاف من قوات الدعم السريع الى حرب اليمن

(حريات)

كشف الاستاذ / زهير عثمان حمد عن نقل الآلاف من قوات الدعم السريع من مطار نيالا وعلى مدى ثلاث أيام إلى مطارات المدن السعودية المتاخمة للحدود اليمنية وبعض مطارات اليمن للمشاركة بحرب اليمن.

وأضاف ان العملية (فاقت عملية موسي لنقل الفلاشا الي إسرائيل فى عهد المشير نميري والتى جرت بين نوفمبر 1984ويناير 1985ونقلت فيها الموساد بالتعاون مع جهاز أمن نميرى 7800 من يهود الفلاشا إلى إسرائيل عن طريق مطار كسلا).

و أوضح زهير ( مقابل هذا الدور تم تكريم البشير فى السعودية بزفة وأهازيج وفى الامارات تم تكريمه ومنحه قطعة معدنية ألزقت على جلبابه أطلق عليها وسام زايد من الطبقة الأولى).

وقدم تفسيراً مختلفاً عن احداث مدينة الفاشر مؤخراً ، موردا (كان أول من تمرد وإستنكر هذه العملية هو القائد عيسي المسيح الذي رفض أن تباع قواته للسعودية مثل ذكور الضأن والماعز رافضا كل الوعود والإغراءات المادية التى قد تذهب بأكملها للمشير كافور بن حسن الإخشيدي وإخوانه ومدير مكتبه).

ولاحظ زهير عثمان بأسى (إنه التاريخ يعيد نفسه فقد غزا محمد على باشا السودان عام 1821 بحثا عن الذهب والعبيد ليجندهم فى جيشه وقام ببيعهم وتداولتهم الأيدى إلى أن وصلوا المكسيك وشاركوا فى حربها وماتوا بين شعاب جبالها. وفي الحرب العالمية الثانية قامت بريطانيا العظمى بعد إحتلالها للسودان بتجنيد الآلاف من أبنائه ليحاربوا فى جيشها ضد قوات دول المحور فى أثيوبيا وليبيا فشاركوا فى معارك كرن والعلمين. السودانيون الذين تم تجنيدهم وتدريبهم للمشاركة فى معارك ليبيا إنتظروا طويلا ولم تصل الأحذية المخصصة لهم من بريطانيا وعندما ضاق الوقت قررت قيادة القوات البريطانية إرسالهم حفاة عبر الصحراء إلى ليبيا. وسميت تلك القوة ب《بلك حفيان》. ولا يزال بعض السودانيين يتحدثون بفخر عن بسالة وصلابة أجدادهم الذين قاتلوا كعبيد لمصالح بريطانيا وتركيا ومصر. ربما يفتخر غدا أحفاد الدعم السريع بأجدادهم الذين لو لا حوجة السعودية لهم لما بعثت لهم الطائرات ولما دخلوها إلا بفيزا رعاة).

(المصدر أدناه):

http://sudaneseonline.com/board/490/msg/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD–%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA…-1487717716.html

(للمزيد أدناه):

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