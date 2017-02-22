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سبب الاحتفاء الخليجى بطريد العدالة الدولية : مقتل نائب رئيس هيئة أركان قوات الجيش الموالية لهادي
February 22, 2017
قتل اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس هيئة أركان قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال اشتباكات في المخا على البحر الأحمر اليوم الأربعاء ، بحسب مصادر حكومية.
واليافعي هو أكبر قائد عسكري في قوات هادي بالمنطقة الجنوبية الغربية التي تشهد قتالا ضاريا مع الحوثيين.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري قوله إن هجوما صاروخيا على معسكر قرب مدينة المخا أسفر عن مقتل اليافعي وآخرين ، مما شكل صفعة قوية للتحالف العسكرى الذى تقوده السعودية .
(للمزيد أدناه):
http://www.hurriyatsudan.com/?p=218591
http://www.hurriyatsudan.com/?p=218222
http://www.hurriyatsudan.com/?p=217159
http://www.hurriyatsudan.com/?p=178571
http://www.hurriyatsudan.com/?p=204848
http://www.hurriyatsudan.com/?p=201056
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