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    • مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار جسم غريب بالخرطوم

    February 22, 2017  

    (وكالات)

    قتل شخص، وأصيب آخرون في انفجار جسم غريب بالخرطوم.

    وحسب المعلومات الأولية، فإن جسما انفجر في حي مايو جنوب الخرطوم مما أدي إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين إصاباته بعضهم خطيرة.

    وقالت الشرطة السودانية إن الانفجار وقع في مخزن خاص ببيع الحديد “الخردة ” بمنطقة الشاحنات في منطقة مايو جنوب الخرطوم، مما أدى لوفاة عامل وإصابة آخرين.

    وأضافت أن عددا من العمال كانوا بموقع الحادث يعملون على نقل الحديد الخردة قبل حدوث الانفجار، ولا تزال إدارة المتفجرات تعمل بموقع الحادث لمعرفة ماهية هذا الجسم.

     

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