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    • صلاح جلال : زيارة الامارات

    February 22, 2017  

    (صلاح جلال – فيسبوك)

    زيارة الامارات

    الرأى اليوم

    صلاح جلال

    عاد المك السودانى خادم النيلين مبسوطاً من دولة الإمارات الشقيقة

    فيما تقول الأخبار أنه تبرع بشوية من  جماعة حميدتى  دعم سريع لتغطية سحب القوات الاماراتية  من اليمن

    ونقلت الأخبار أن  الترحيل بدأ من نيالا إلى المملكة السعودية  منها لعدن

    لتعمل هذه القوات لإستعادة الشرعية فى اليمن نحو مزيد من إهدار دم آشقائنا فى اليمن الذى كان سعيداً فى ماضى الأيام

    ذهبت قواتنا المقوضة للشرعية الديمقراطية فى الخرطوم لتستعيد شرعية اليمن

    حقوا نحن السودانيين نطلب من الحوثيين والسيد على عبدالله صالح وحلفائهم والأخوة الحفاترة فى ليبيا والجيش المصرى الشقيق تكوين قوات لإستعادة الشرعية المغتصبة فى الخرطوم من خلال عاصفة الهباباى ومفيش شرعية أحسن من شرعية يا جامعة الدول العربية

      نحنا السودانيين يا خادم الحرمين مطالبين بشرعيتنا المغتصبة

    حقو نعمل على تكوين تحالف إقليمى عسكرى من الدول والجماعات الراغبة للتعاون من أجل إستعادة الشرعية فى السودان

    شرعيتنا الأول ولا شرعية زول اخر يا بتاعين الشرعيات

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