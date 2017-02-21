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    • الجيش الشعبي : القوات والمليشيات الحكومية تبدأ هجوما واسعا في المشائش منطقة كرنقو عبدالله بمحلية كادقلي

    February 21, 2017  

    (حريات)

    الجيش الشعبي : القوات والمليشيات الحكومية تبدأ هجوما واسعا في المشائش منطقة كرنقو عبدالله بمحلية كادقلي

    بيان

    بدأت قبل ساعات قوات المؤتمر الوطني ومليشياته هجوما واسعا في منطقة المشائش في كرنقو عبدالله التابعة لمحلية كادقلي، وافادت رئاسة الأركان المشتركة للجيش الشعبي إن الجيش الشعبي يعمل على صد الهجوم، وسيتمكن من صده الذي بدأ عند الساعة السادسة صباح اليوم.

    وسيصدر الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان الرفيق أرنو نقوتلو لودي بيانا بمجرد اكتمال المعلومات.

    والملاحظ إن هنالك حملة سياسية واسعة مهدت لهذا الهجوم من المؤتمر الوطني وحلفائه بغرض أن يتخلصوا من إعلان وقف إطلاق النار الكذوب الذي أعلنه رئيسهم المطلوب للعدالة الدولية، وقد كان يهدف لخداع العالم الخارجي وتركيع الحركة الشعبية وقبولها بنتائج حوار النظام، واستخدامها كمطية للتطبيع الخارجي .

    نعرف نوايا المؤتمر الوطني وسندفع ثمن حريتنا من دمائنا.

    وعاش نضال الحركة الشعبية والجيش الشعبي

    وعاش نضال الشعب السوداني.

    القيادة العامة لهيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان

    21 فبراير 2017م.

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “الجيش الشعبي : القوات والمليشيات الحكومية تبدأ هجوما واسعا في المشائش منطقة كرنقو عبدالله بمحلية كادقلي”

    1. محمد في February 21st, 2017 12:23 pm

      اضربوا المرتزقة ضرب غرائب الابل ولا ترحموهم اولاد الكلب .

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