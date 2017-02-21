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    • جماعة الإخوان المسلمين تدعو عناصرها للفرار من السودان

    February 21, 2017  

    (حريات)

    طلب التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من عناصره الهاربين من السلطات المصرية إلى السودان الفرار إلى مكان آخر.

    واوردت صحيفة (البوابة) المصرية ان الطلب جاء على لسان القيادي أحمد عبدالباسط محمد الهارب في الولايات المتحدة الأمريكية من حكم بالإعدام في مصر على خلفية تورطه وإدانته في قضية خلايا الشاطر قائلا ( رجاء من الشباب تأخد حذرها.. ويفضل تشوف مكان لها آخر غير السودان)، مضيفًا عبر جروب سري على موقع التواصل الاجتماعي (في شاب آخر مطارد اعتقل في السودان اليوم من محافظة الشرقية وبذلك يصل عدد المعتقلين في السودان في الأسبوع الماضي فقط حوالي 13 شابا معتقلا معظمهم مختفي قسريًا).

    (المصدر أدناه):

    http://www.albawabhnews.com/2385308

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