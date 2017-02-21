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    • بدء إجراءات محاكمة الصحفيين الطيب إبراهيم وأحمد كفوتة

    February 21, 2017  

    (حريات)

    إجراءات محاكمة الصحفيين الطيب إبراهيم وأحمد كفوتة

    عقدت محكمة الصحافة والمطبوعات، يوم (الأحد 19 فبراير 2016) أولى جلسات محاكمة الصحفي بصحيفة (الوطن) الطيب إبراهيم.

    والشاكي في البلاغ، إدارة جامعة الخرطوم.

    وموضوع المحاكمة مادة صحفية نشرتها صحيفة (الوطن) في (يوليو 2016) حول: (تعلية أسوار جامعة الخرطوم).

    وفي (سبتمبر 2016) حققت نيابة الصحافة مع الصحفي الطيب، قبل أن يحال البلاغ إلى محكمة الصحافة والمطبوعات.

    وتعقد الجلسة القادمة يوم (الثلاثاء 7 مارس 2017).

    واستدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات يوم (الأحد 19 فبراير 2017) مع الصحفي في صحيفة (البعث السوداني) أحمد كفوتة.

    والشاكي في البلاغ مدير شؤون الأفراد بالمركز القومي للبحوث.

    ونشرت صحيفة (البعث السوداني) يوم (الاثنين 9 يناير 2017) المادة الصحفية موضوع الشكوى.

    تناشد (جهر)  كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات)  بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])

    صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

     (الاثنين 20 فبراير 2017).

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