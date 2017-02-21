حركة/ جيش تحرير السودان تدين أحداث منطقة الناير وتدعو قبيلتي البرتي وبنى جرار إلي ضبط النفس

(حريات)

حركة/ جيش تحرير السودان تدين أحداث منطقة الناير وتدعو قبيلتي البرتي وبنى جرار إلي ضبط النفس وإعمال مبدأ الحكمة وتفويت الفرصة علي الذين يؤججون الصراعات القبلية

تابعنا بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التى إندلعت يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2017م بمنطقة الناير باللعيت جار النبي بين أهلنا بنو جرار والبرتي والتى راح فيها نفر عزيز من المواطنين الأبرياء إمتدادا لممارسات نظام الخرطوم في هتك النسيج الإجتماعي والإفناء الذاتي للمكونات الإجتماعية وفق سياسة فرق تسد عبر تسليحه للقبائل دون ضوابط .

حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور تترحم علي أرواح الشهداء الأبرار ضحايا نظام البشير وسياساته التدميرية الممنهجة لضرب التعايش بين القبائل والمكونات الإجتماعية التى تساكنت وتعايشت وتصاهرت لمئات السنين وتقاسمت الأرض والماء والكلأ ، وتتقدم باسمي آيات التعازي لأسرهم وذويهم ومعارفهم.

ندعو القبيلتين والعقلاء فيهما بضبط النفس وتفويت الفرصة علي الذين يؤججون ويستثمرون في ضرب وحدة وسلامة المجتمعات عبر تسليح هذا الطرف أو ذاك إمعانا في القتل والتشريد للإستمرار في الحكم عبر إضعاف المجتمعات وشغل المواطنين السودانيين عن المطالبة بحقوقهم العادلة في الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة المتساوية بمعارك من الدرجة الثانية ، ونحمل نظام البشير وأعوانه بالإقليم كامل المسئولية المترتبة علي إزهاق أرواح مواطنين أبرياء عبر تسليحه للقبائل بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والتى لا يمكن بحال من الأحوال أن تتوفر إلي مواطن عادي ، وعدم رغبته نزع الأسلحة من أيدى المواطنين والتلكوء في التدخل لإحتواء هذه الأزمة والتفريق بين الأطراف المتقاتلة مما يعد دليلا كافيا لرغبة النظام في إستمرار القتال القبلي وإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء وتحقيق خطته الحربية التى وضعها لإشعال الحرب الشاملة بين القبائل والمجتمعات.

ندعو الإدارات الأهلية في القبيلتين والقبائل المجاورة بلعب دور إيجابي في إحتواء هذه الأزمة والعمل علي عدم تمددها وفق الأعراف والتقاليد التى عالجت وما زالت كثير من الأزمات المماثلة.

محمد عبد الرحمن الناير

الناطق الرسمي باسم مكتب الرئيس

21 فبراير 2017م.

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